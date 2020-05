Patraña. Nuestra sociedad tiene una enfermedad y se llama patraña. Importa opinar. Importa distorsionar. Importa manipular pero no importan las mentiras que se difunden como arañas. Da igual si lo que dices daña. Da igual si lo que dices engaña. Lo que importa es retorcer y meter cizaña. Lo que importa es hacer campaña. Y todo esto desde tiempos de maricastaña. Que no es nuevo lo de jugar a la pipirigaña. Pellizcos incesantes con decisión pero sin maña. Gentuza tacaña que regatea sin descanso invitando cada segundo a la sosaña. Continuamente exponiendo sus puntos de vista y opiniones desde la certeza que en realidad es cucaña. Que cada mentira que consiguen colar la puntúan como hazaña. Yo no quiero gente de esa calaña. Que se ensaña. Que son cañones con defecto en la fundición en su alma. Magaña descontrolada. Con ojos llenos de bagaña, pitaña y legaña que cada puñetero punto de vista empaña. Que cuando controla al rebaño, rebaña. Gente que politiza el dolor y se queja de eso mismo mientras con piel de cordero muerde cual piraña. Pues que se burlen de otra porque a mí me tienen ya huraña y con migraña. A ver quién es el guapo o la guapa que viene y me regaña porque no le gusta cómo este texto escaña. Que no me trago la artimaña. Que sólo te pueden manipular si tienes de vecina a la musaraña. Aunque cierto es que fácil es dejarse llevar por tamaña maraña. Pues son hábiles usando la guadaña mientras hacen parecer un remanso de paz en plena montaña. Cuidado con la alimaña que cuida de hoteles y en los jacuzzis se baña. Me resulta extraña su telaraña. No me gusta que siendo lo importante el bienestar de la sociedad haya quien siga actuando de manera tan carraña y lo haga queriendo meter todo bajo una bandera a la que encima llama España.