Populismo de derechas

Los viejos de Madrid estamos de suerte. Con el año nuevo, nuestra Comunidad nos ha bajado el Abono Trasporte de 12,30 a 9,30 €. Pero la mayor sorpresa ha sido el anuncio de que, de aquí al 2023, este Abono será gratuito. ¡Por supuesto que, mientras haya salud, nos aprovecharemos del regalo!¡Pero que no nos tomen por tontos!

Está muy claro: el PP presupone que entre los viejos se encuentra su principal fuente de votos. Y nos premian por ello, en pequeñas dosis y hasta la próxima cita electoral. Me parece una pequeña muestra de la indecencia con que esta gente maneja los presupuestos públicos. Me gustaría, por el bien de todos, que se equivocaran con estas políticas limosneras. Por muchas razones: Muchos viejos vivimos bajo el Franquismo y venimos del bando de los "perdedores", sin ningún rencor, pero no nos hace ni puñetera gracia que Ayuntamiento y Comunidad estén siendo gobernados por el PP en alianza con la extrema derecha facha.

Por otra parte, los viejos tenemos hijos y nietos, y nos preocupan otras cosas de mayor calado a las que tan insensible es el Partido Popular. Me refiero a que hay que ponerle freno a la especulación con la vivienda. Por contra, hay que acelerar los programas de salubridad pública, en especial en lo que se refiere a movilidad y contaminación. Y así muchas otras cosas que no parecen estar en la agenda.