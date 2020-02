Problemática de la agricultura en España

Viendo las movilizaciones del sector agrario y después de leer el artículo de Antonio Maestre "La base fascista del campo", con el que estoy bastante de acuerdo. Me gustaría compartir las siguientes reflexiones.

Estamos de acuerdo en que las movilizaciones agrarias que estamos viviendo no son fruto de la situación económica desfavorable de parte del sector; que existe. Sino que no deja de ser una manifestación política y que evidentemente, el conservadurismo está detrás.

Porque en la vida no existe nada más conservador que la tierra.

Pero no hay que olvidar que la situación del campo español es insostenible. Otra cosa es que no estoy de acuerdo con el análisis de la problemática que hace el sector.

Primero quiero recordar que estamos en un mercado globalizado y vivimos en una sociedad de libre mercado.

Globalizado, porque las producciones agrarias ya no se miden localmente (España no produce X cantidad de cualquier producto, sino que en el mundo se produce Y cantidad de dicho producto),y los problemas vienen cuando el consumo está por debajo de dichas producciones.

Uno de los problemas principales que tiene gran parte del campo español es la falta de inversión que hay en él. A pesar de llevar 40 años con una política de subvenciones, éstas no se han utilizado para modernizar nuestro agro. Nadie les obliga a ello.

Hay una serie de aspectos que son inviables en la agricultura moderna:

La primera, querer defender la agricultura tradicional. Ese tipo de agricultura que se reducía a pequeñas plantaciones que abastecían principalmente los mercados locales y poco más.

Esa figura que llamamos agricultor, es un empresario agrícola. Y como empresa que es la agricultura, al igual que pasa con cualquier empresa de cualquier sector, si eres pequeña, para sobrevivir solo te queda la venta directa o la especialización. Esto llevado a la agricultura es producir para autoabastecer tus canales de venta o producir lo que se conoce como producto delicatessen.

Para todo el resto de mercados, la guerra es de precios de producción. Y en esa guerra siempre ganará quien mayor índice de mecanización disponga en su explotación. ¿Que su pone esto? Evidentemente, que para pequeñas explotaciones es inviable ciertas inversiones, como en cualquier otro sector empresarial.

Esas grandes explotaciones altamente mecanizadas no tienen problemas de rentabilidad. Evidentemente una situación de precios bajos le afecta a su cuenta de resultados, pero en reducción de beneficio

¿Qué pueden hacer los medianos agricultores? (luego explicaré por qué no nombro a un pequeño agricultor)

Unión. Y alguien puede decir: "ya existen cooperativas". Sí, pero para comercializar. Justo la figura menos necesaria. Esa unión se precisa para poder acometer inversiones difícilmente amortizables para un mediano agricultor pero que unido a unos pocos, muy pocos más, permiten hacer sus explotaciones competitivas.

¿Qué es para mi un pequeño agricultor?

Yo. Yo soy un pequeño agricultor. Tengo una pequeña explotación (en total unas 13 Has), principalmente herencia familiar. Y mi fuente de ingresos principal no es la agricultura. De los cultivos que tengo, excepto uno que si me resulta muy rentable, los demás, al tener que depender de terceros para las recolecciones mecánicas, no les saco rentabilidad.

Evidentemente, si me dedicase a la agricultura como actividad principal, mejoraría y ampliaría mi explotación. Porque una cosa está clara, del campo se puede vivir.

Lo que no podemos pretender es tener "cuatro tierras" y que supongan ser la gallina de los huevos de oro.

Por otra parte, algún "lumbreras" dice que la problemática del campo es el salario a 950€. Discurso propio de mal empresario.

Si el agricultor, pongo el olivar como ejemplo, en vez de conformar una "cuadrilla" de 8 personas para recoger la cosecha, invierte en maquinaria para que solo dos persona puedan hacer dicho trabajo; reducirá el principal gasto que tiene la agricultura, que es la mano de obra de la recolección; estarán activando la industria mecánica y tecnológica al comprar maquinaria.

En esta industria la mano de obra es cualificada, por lo que el nivel salarial es mayor.

Otro punto a tener en cuenta es la falta de inversión en promoción. A veces pienso que el agricultor espera que "papá estado" le solucione sus problemas y eso le hace no tomar decisiones o aplicar soluciones para que no se produzcan esos problemas. La promoción hace que las ventas mejoren y no se produzcan excedentes de producción.

Con esto consigues hacer desaparecer los empleos poco o nada cualificados, aumentar los empleos de mayor cualificación, y mayor salario.

Esto provoca que haya mayor cantidad de personas con mejores recursos dispuesta a consumir más y mejor.

Mayor consumo = mayor nivel de precio en las ventas. Ya que no es lo mismo vender a quien te quiera comprar que tener 4 posibles compradores a la puerta de tu casa pidiéndote que le vendas a él ante que al otro.

Menos mano de obra=menor coste productivo.

A los pequeños agricultores ¿qué nos queda? Ser consecuente y reconocer que nuestra explotación no es rentable. Y que por qué tenemos acceso a subvenciones cuando no vivimos de la agricultura, no somos empresarios agrícolas.

¿Que estoy haciendo yo? Reconvertir mi explotación a cultivos que me resultan rentables. O cultivos de temporada que conozco el precio de venta antes de sembrar. Que eso existe. Eso sí, cuando te compran el cultivo antes de la siembra, te limitan la cantidad, como es lógico. Esto es un ejemplo de especialización.

Y empiezo a concienciarme que las subvenciones agrícolas no deben ser para mi, que no vivo de ello.