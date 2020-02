Progresividad

Laura, 25 años. Cada mañana, de camino al restaurante no puede evitar pensar en qué ha hecho mal, y en si realmente ha desaprovechado tantas oportunidades como le hacen creer. Tiene un grado en Administración y Dirección de Empresas, pero está convencida de que hoy por hoy en su currículum pesaría más el vídeo que publicó en Youtube explicando cómo empezar a invertir en criptomonedas. 60.000 visitas, guau. Todavía mira ilusionada las estadísticas una o dos veces a la semana, pero hace tiempo que el SEO le ha dejado a un lado.

Como camarera, Laura cobra 15.000 euros brutos al año, lo que al cambio vienen a ser unos 1000 euros pelados, y, aunque lo intentó en un par de ocasiones, no le llega para independizarse, por lo que sigue viviendo con sus padres. En mayo, el jefe le comunica que no va a renovar su contrato, así que se va a casa con un finiquito de 1700 euros por su trabajo de los últimos tres años. Decide que por fin ha llegado el momento de dar un paso valiente y, animada por su primo que vive en Londres desde hace seis años, coge sus ahorros, hace las maletas e inicia la aventura que tantos miles de jóvenes han intentado en los últimos años.

Sin embargo, las cosas no salen como espera. No está dispuesta a seguir precarizada, y aunque lo intenta con ahínco durante seis meses, no consigue encontrar el trabajo que estaba buscando. En Navidad se vuelve a casa, sin ahorros y con la autoestima por los suelos al no haber conseguido el triunfo que según periódicos y televisiones está asegurado a todos los jóvenes españoles emigrantes. Y todavía le falta por descubrir el recibimiento que su querido país le tiene preparado.

Llega el mes de abril, comienza la campaña de la Renta y Laura se dispone a presentar la declaración del año anterior, confiando en que al haber trabajado solamente cinco meses le salga a devolver. En ese momento se entera de que al haber estado en el extranjero más de la mitad del año su régimen fiscal ha cambiado, y deberá cotizar como no residente. Esto supone pagar el 24% de todo su salario y del finiquito, por lo que se encuentra con una deuda con la Agencia Tributaria de 1.300 euros. Además, los plazos son distintos al IRPF, y esa deuda debería haber sido pagada en enero, lo que le supone un recargo del 10% como multa.

Mientras tanto, Netflix paga 3146 € de impuesto de sociedades.