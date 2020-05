Como este es uno de mis periódicos, espero que Esther Palomera me perdone si utilizo su "Pasen y lean, pero con mascarilla" para expresar mi perplejidad sobre el mundo informativo que me rodea. De la misma manera que cualquier articulista de opinión, Palomera cree importante algo y pasa a contarlo y juzgarlo. Veamos:

"Las redes sociales, tan útiles para tanto, y tan dañinas para todo desde que alguien decidió convertirlas en el vertedero sobre el que esparcir todo tipo de basura". "La crispación era esto. Ríanse ustedes del Parlamento y las lindezas que en ocasiones escucharon cruzarse a los diputados. No es nada comparado con lo que hemos convertido Twitter, Facebook o Instagram". "Ahí tienen ahora la absurda guerra de las caceroladas impulsadas desde las redes sociales." "[…] habrá algo que quedará escrito para siempre y es este irrespirable y mezquino ambiente de las redes sociales en el que siempre hay un tonto de guardia que acusa al presidente de un Gobierno legítimo de ser un "asesino" o un memo integral que aprovecha las lágrimas sinceras de Ayuso o la consejera de Sanidad de Castilla y León para atizar al doctor Simón o al ministro Ábalos porque tienen 'el corazón de piedra', 'se ríen de los ciudadanos' y 'carecen de sentimientos'."

No me interesa aquí el foco al que se dirige el juicio que hace la autora. Me interesa que habla de las "redes sociales" como si fuese posible observarlas, pongamos por caso, como el Parlamento. En efecto, hay formas más o menos exactas de medir las audiencias de programas de televisión o de consultas de páginas web. Pero me pregunto qué clase de instrumento se utiliza para poder afirmar que "Las redes sociales […] que alguien decidió convertirlas en el vertedero sobre el que esparcir todo tipo de basura." ¿'Alguien”'o muchos? ¿En todas las redes sociales? ¿Todos los que participan en ellas? En realidad ¿De cuánta gente estamos hablando? ¿Cuánta gente interviene en esa "absurda guerra de las caceroladas impulsadas desde las redes sociales?" ¿Sabemos cuántos han impulsado esa guerra? ¿Sabemos cuántos la han seguido? Porque si es "un tonto" o "un memo", y me interesa el "un" en ambos casos ¿Cuál es la relevancia social de lo que estamos hablando?

Porque nadie dice que las encuestas y las estadísticas sean el no va más para saber lo que piensa o habla la gente, pero por lo menos tienen una cara; sin embargo, aquí "redes sociales" no la tiene.

Creo que es importante destacar que se suele, insisto, se suele acudir a las "redes sociales" sin referirse a ninguna forma de análisis cuantitativo/objetivo que respalde afirmaciones sobre la gente que participa en ellas y las opiniones que se vierten. No es lo mismo que aticen al ministro 1000 personas que lo hagan 100.000. Seguramente, en esto, también está la cuestión del liderazgo, pero, de nuevo, es exigible saber como se está midiendo eso. Podemos decir que la derecha está aumentando su influencia en las redes, pero si no decimos qué estamos midiendo, no pasa de ser una intuición; eso no es lo mismo que decir que los líderes fundadores de lo que ahora es Podemos, en determinado periodo de tiempo, ganaron tantos minutos de intervención en tales o cuales cadenas de televisión. Lo que pasa en las "redes sociales" puede que represente lo que algunos creen que pasa y no lo que realmente pasa, por lo menos en términos de magnitud relevante para las tendencias sociales, si no nos basamos en los datos adecuados.