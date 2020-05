Supresión de atención psicológica por el COVID-19

Soy Doctor en Psicología, Especialista en Psicología Clínica y Profesor de Universidad. Tengo más de 40 años de experiencia en atención psicoterapéutica. He formado parte del Servicio de asistencia telefónica de la Comunidad de Madrid para atención a la ciudadanía por la crisis del COVID-19 y especialmente para aquellas personas más vulnerables. Este ha sido un trabajo voluntario, sin remuneración, de apoyo a nuestros conciudadanos en un momento que nos ha desbordado a todos. Este servicio lo organizó el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. El servicio comenzó la semana del 23 de marzo y hoy recibo un correo del Colegio de la Psicología de Madrid en el que se me comunica el cese del servicio. En dicho correo se dice que no se ha obtenido "suficiente apoyo institucional" de la Consejería de Sanidad para "analizar alternativas que posibilitaran la permanencia del Servicio" y, por lo tanto, se suprime el 3 de mayo.

La cuestión es que, tal como se nos informa, ha habido cerca de 10.000 intervenciones, 7 días a la semana 24 horas cada día. Que yo sepa los psicólogos y psicólogas que formamos parte de este servicio no nos hemos quejado y seguimos dispuestos a mantener la atención a la ciudadanía. Y en el otro lado del teléfono la necesidad de atención psicológica sigue. Sólo en mi modesta contribución he atendido a mayores con patologías severas, problemas de maltrato en pareja, ansiedad, depresión, duelos recientes, miedo al futuro, intentos autolíticos, sanitarios desbordados y situaciones límites de supervivencia en las que se ha solicitado la intervención de los servicios sociales. Aunque el servicio era de la Comunidad de Madrid he atendido a personas de Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca o Sevilla, probablemente porque estábamos ahí, y funcionábamos.

El correo del Colegio señala a la Consejería de Salud. Bueno, ya sabemos lo que nuestro gobierno autonómico apoya a la sanidad pública en cualquiera de sus facetas y la atención psicológica no va a ser una excepción. Pero el correo del Colegio no hace alusión a la lucha interna que ha provocado la dimisión de la Vicedecana entre los partidarios del voluntariado en esta crisis y los que exigen que el trabajo de los psicólogos sea remunerado. La queja del abuso del voluntariado en psicología a diferencia de lo que ha sucedido en esta crisis con otras especialidades –se les contrata- es justa. La posición de que es una situación desbordante, que la necesidad de atención psicológica es tan masiva que podemos recurrir al trabajo voluntario allí donde sea preciso, también es una posición defendible, máxime teniendo en cuenta lo que ha desvelado iniciativas como la de este servicio: cerca de 10.000 llamadas.

Y así, entre un colectivo de conciudadanos que nos necesitan –les puedo asegurar que muchos de ellos nos necesitan perentoriamente- y un grupo de profesionales que estamos dispuestos a atenderles rellenando el hueco que deja una atención psicológica pública ya desbordada antes del COVID-19 y una atención privada inalcanzable para todo un sector de la población, nos dicen el Colegio y la Consejería, la Consejería y el Colegio, que muchas gracias, que qué majos que somos y que os den, a vosotros y a los que os necesitan.