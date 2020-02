Torpes digitales

Llevo una treintena de años trotando detrás del carro de las nuevas tecnologías, pero tengo que confesar que, a veces, ese carro ya me arrastra por no poder seguir el ritmo endiablado que están imprimiendo las novedades digitales. No tiene poco mérito haber pasado del arado romano al manejo de Internet o el móvil, pero debo admitir que, aunque no me considero un analfabeto digital, si me veo ya como un torpe digital.

Bancos, empresas, fabricantes de productos tecnológicos y la digitalización de la Administración nos obligan, a empujones, a entrar en ese mundo digital que a uno le da tanto miedo como dificultad tiene para caminar por sus vericuetos. ¿Cómo ha cambiado el mundo en cincuenta años? Antes los padres y los abuelos enseñaban a los hijos y nietos a manejarse, ahora son estos los que enseñan a sus mayores. ¿Quién no ha deseado alguna vez la visita de su hijo o nieto, no tanto para que le haga compañía, que también, sino para meter en vereda a esos aparatos modernos que se nos rebelan?