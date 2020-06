Yo acepto el bono

Las compañías aéreas, la inmensa mayoría, se están haciendo las remolonas para devolver a sus clientes los billetes que pagaron y que no han sido utilizados como consecuencia de la COVID-19. Yo me encuentro entre esos perjudicados porque, con mi familia, íbamos a haber hecho dos viajes a Roma y a Budapest, con la compañía Ryanair, que hubo que anular. El importe total de lo abonado, allá por el mes de enero, fue de 899,10€, para 3 personas los 2 vuelos...

Hasta ahora nos han ofrecido un bono, con un tiempo limitado, y unas difusas esperanzas de poder cobrar en metálico el dinero que desde hace meses le habíamos pagado. A nosotros nos parecía tan draconiana la propuesta que la hemos rechazado, porque somos conocedores de que tenían la obligación de habernos devuelto el dinero a los siete días de haber suspendido unilateralmente dichos vuelos.

No obstante, y entendiendo la razones que alegan las distintas compañías, a pesar de que cuando estaban en auge no tenían el más mínimo detalle con sus clientes, y comoquiera que no deseo tener sobre mi conciencia el ser copartícipe del hundimiento de ninguna de ellas, ofrezco una fórmula que creo satisfactoria y justa para ambas partes: señores de Ryanair, vale, les acepto el bono, pero bajo las siguientes condiciones:

Primero, que no tenga caducidad, o si la tiene, que sea por un periodo amplio (entre tres y cinco años).

Segundo, que pueda utilizarse de golpe o fraccionadamente, quedando el remanente no utilizado para un posterior vuelo.

Tercero, que lo pueda utilizar indistintamente cualquiera de los tres titulares de dichos billetes, (mi esposa, mi cuñada, o yo), puesto que no estamos seguros de poder seguir viajando juntos en el futuro.

Cuarto, que se actualice el valor del bono, desde la fecha en que se abonaron los billetes hasta que se utilice el bono, conforme a la subida que haya tenido el IPC de España en dicho periodo, y sucesivamente, por el remanente que quede en cada momento.

Y Quinto, si cualquiera de los tres titulares fallece durante el periodo de validez del bono, cualquiera de los otros dos pueda seguir utilizándolo.

¿Les parece razonable?. Pues ahí la tiene; creo que es una propuesta que pueden extender y que puede ser equilibrada y asumida para consumidores y aerolíneas.