Acupuntura al 23J. Puntitos sobre íes

Es alucinante cómo, en un momento tan crítico (un duelo a navaja trapera), tras el recuento electoral no hay sangre en el suelo. Ningún perdedor. Cuando en realidad nadie ha ganado.

Esa es la auténtica España. Porque no es “UNA”, ni “DOS”. Somos, junto a un imperecedero resto del franquismo, un intrincado multinacional y multicultural pueblo ibérico, “pata negra”. Y sí, avasallado y humillado, esquilmado en sus fueros y mutilado en sus históricas lenguas y modo de pensar. Gran fosa ésta, en cal viva, que sigue exigiendo memoria, justicia y reparación. Pero si alguien, a fuerza de reduccionismo, lo quiere dejar en dos. Pues sea: la España de unos pocos, yendo a menos, más ricos cada día. Y la Iberia de unos muchos, pobres en cuarto creciente, y que, a pesar de optimistas estadísticas, van a peor, rumbo al desahucio.

También es un embuste insoportable el postizo binomio de conservadores y progresistas, así sin más. Porque lo que hay es mescolanza de posverdad cavernícola, conservadora, progresista, socialista, etc., etc. Un único e indiviso caldo con corrientes diversas, espeso piélago en el que apenas flotamos, salpicando con palos de ciego. Sin embargo, arrogantes desde una Europa antropocéntrica, occidental y cristiana, somos cómplices de exportación contaminante de la peor aberración humana. Proxenetas en la última versión en colonización criminal, como es la OTAN. O reponiendo otra réplica xenófoba de “solución final”, ahora de matiz musulmán, haciendo del Mediterráneo su sarcófago. O sea, desde una perspectiva menos interesada, no es en sol donde estamos, sino en sombra.

Presumimos de practicar un exquisito y superior “saber-hacer” política, a la que llamamos democracia. Cuando en realidad sostenemos una superestructura cínica, sutil y corrupta para que unos “listos” escamoteen por sistema el poder ante las mismas narices del pueblo. Sembrando en su subconsciencia la enervante convicción de que irremediablemente vive entrampado. No hay alternativa. Unos caraduras le roban la cartera. Mientras otros y otras, oportunistas narcisos y mantis religiosas, les asfixian con relatos, gráficos y besitos sin hacer ruido.

Así estamos, rifando por los pelos una legislatura tras otra, para “salvar al soldado Ryan”.