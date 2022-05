Los ángulos muertos de la Transición

Hoy día los desencantos se acentúan, la heroica de la transición cada vez desafina más y los liderazgos de la época pierden ese glamur romántico de la lucha contra la dictadura. La cultura del desafecto es manifiesta, fallan las instituciones porque han fallado los responsable de su mantenimiento democrático y cada vez más afloran los populismos, con el riesgo de que cada línea roja que se traspasa nos va conduciendo a una situación que pervierte la cordialidad y como consecuencia nos privara del sentido cívico y distorsionara la convivencia.

El avión que ha traído al emérito partió de Abu Dabi con viento de cola y despego de Vigo envuelto en turbulencias. La democracia española, extraída del útero de la dictadura con fórceps no está, aún, preparada para salir indemne de patologías de esta naturaleza. Patologías que infectan la democracia atacando su eslabón más débil, la percepción del ciudadano sobre un estado de derecho que se ha visto implosionado ante la realidad contractada de que no todos somos iguales ante la ley.

Está percepción convierte al ciudadano, centro sobre el que debe girar la “res pública”, en un elemento vulnerable y tensiona la relaciones de la sociedad con el Estado, produciendo un desencuentro entre la sociedad civil y las instituciones. El auge de la extrema derecha es consecuencia de la indefensión de los gobiernos ante las instituciones, que deben garantizar precisamente el buen funcionamiento del estado derecho.

El proceso democrático español se interrumpió en el momento en que se aprobó la constitución del setenta y ocho. Desde ese momento se dio por bueno el pasado, se adecuo el presente a ese pasado y no se dotó de herramientas para moldear el futuro que se avecinaba. Un futuro fácilmente previsible, pues los poderes facticos como el financieros, el jurídicos, el eclesiástico o el militar continuaban y a día de hoy todavía padecemos las secuelas, dominando sus respectivas esferas de responsabilidad, solo limpiaban su imagen determinadas personalidades en cada uno de esos ámbitos, Tarancón, Gutiérrez Mellado …

Un Estado con un CGPJ enquistado, cuyo desbloqueo depende de la voluntad de los vocales con el mandato caducado a renunciar a sus cargos y no de una ley que impida está aberración. Para hacernos una idea de la importancia de este organismo basta con señalar alguna de sus funciones: “el nombramiento y ascenso de jueces y magistrados,”. También nombra a los presidentes del Supremo, de la Audiencia Nacional y de los principales órganos judiciales territoriales. Asimismo, elige a dos de los 12 miembros que forman el Tribunal Constitucional. Como puede una democracia albergar leyes que permitan está aberración.

Un Estado moderno no puede permitirse, sobre todo después de las actuaciones conocidas por parte del Rey emérito, una constitución que protege la figura del Jefe del Estado con prerrogativas como la inviolabilidad. O que continúe vigente la Ley de secretos Oficiales de 1968.

No es posible que las políticas arbitrarias, de un partido de gobierno condenado en firme por corrupción, se amorticen con tanta impunidad tanto por sus dirigentes como por parte de su electorado.

No pretendo obviar los grandes logros y avances sociales que estos años de gobiernos democrático han traído a nuestro país. No obstante se debe estar alerta y corregir los déficits que la Constitución de 1978 están dejando al descubierto y debemos ser prudentes pero firmes en esa corrección, de lo contrario muchos de esos logros sociales desaparecerán y seguiremos siendo un país democrático pero menos. No es perjudicial para la democracia poner a la transición frente al espejo y pulir los ángulos muertos que los acontecimientos han ido dejando en evidencia.