La anomalía es la de Madrid

Mucho se ha escrito desde las pasadas elecciones generales del 23 de julio sobre la “anomalía” de Cataluña y País Vasco en cuanto a que, sin estas comunidades autónomas, la mayoría del PP sería aplastante. Los verdaderos poderes de este país y sus tentáculos en forma de prensa conservadora nos machacan constantemente acerca de la singularidad de estos territorios y nos quieren hacer ver que no representan la realidad de los españoles (más bien, de los buenos españoles, como siempre dicen...).

Analizando los datos, podemos observar que entre Cataluña y País Vasco el PSOE le saca 877495 votos al PP (719458 en Cataluña y 158037 en País Vasco), mientras que en el cómputo general de España es el PP el que aventaja en 330870 votos al PSOE, y esto es lo que les lleva a martillearnos con este argumento. Pero cualquier dato tiene siempre varias lecturas y éste también. Nadie pone el énfasis en que en la Comunidad de Madrid el PP obtuvo 450011 votos más que el PSOE (datos sien el voto CERA, en el que aumentó su ventaja el PP).

Los datos son fríos, pero las personas que vivimos en la Comunidad de Madrid sabemos que la auténtica “desviación” democrática es la que aquí sufrimos. El clima de crispación es mayúsculo y el día a día insoportable. La auténtica realidad paralela es la nuestra, donde la sanidad y la educación públicas están siendo ultrajadas (además de la dependencia y los servicios sociales en general), pero con el dinero público se están llenando los bolsillos los amiguetes de Isabel Díaz Ayuso y su tropa. Pero solo se habla de “Perro Sánchez”, los bolivarianos y los terroristas.

Cuando sales de esta comunidad, no ves en el resto de España esta aberración “atmosférica”, se vive con más tranquilidad y se puede disfrutar mejor porque se respira mejor. La temperatura mediática de Madrid es inaguantable y lo peor de todo es cómo se traslada a la calle. Si te callas cuando oyes ciertas monstruosidades, lo pasas mal por no contestar y, si te enfrascas en la réplica, acabas irritado porque no se puede debatir sosegadamente, únicamente hay hooligans que, en el fondo, no saben de nada ni tienen una base cultural mínima. Es nuestra cruz y tenemos que sobrellevarla... o no.