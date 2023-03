ASTAPA: la fiscalía ante el espejo

Quince años desde que se inició el proceso de imputaciones por cohecho, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación“ de la denominada operación ASTAPA. Dos años antes se inicia el proceso de investigación, a raíz de una denuncia formulada por los concejales David Valadez y Cristina Alarcón. La acusación de partida y que abrió el procedimiento de la fiscalía fue la valoración a la baja de una serie de convenios urbanísticos que supusieron, según la fiscalía, una merma para las arcas públicas de veintiocho millones de euros.

Al parecer el punto de partida de esta sospecha radicaba en un supuesto informe emitido por una empresa, según la UDEF, especializada en tasaciones urbanísticas. Lo que vendría en denominarse el informe CODELSA. Nombre de una empresa exclusivamente promotora y constructora de largo recorrido en Estepona. Este informe nunca existió, así lo corrobora la dirección de la mencionada empresa, que además expone que nunca se dedicó a tasaciones inmobiliarias ni le hicieron encargos de esta naturaleza, y lo certifica el hecho que en la extensa documentación aportada por la policía nunca apareció el mencionado informe y por lo tanto no puede ser considerado, por la sala que está juzgando el caso ASTAPA, un documento pericial de la UDEF.

De partida, pues el procedimiento estaría viciado, impidiendo a los imputados poder ejercer el derecho a la defensa al no disponer de la supuesta “arma del crimen” el informe CODELSA, y así poder contrargumentar.

No sé si a raíz de este hecho demostrado y palpable, jurídicamente la causa debería ser considerada no válida. No sé si los posibles indicios de delitos de distinta naturaleza hallados como consecuencia de una investigación basada en informes y acusaciones no fundadas en derecho tendrán algún recorrido judicial. Ni sé cuál es la solución y tampoco sé si, en la forma, esta reflexión es acertada terminológicamente. Lo que sí tengo claro es que habría que introducir nuevos parámetros en la investigación y discernir quiénes estuvieron en la trama e idearon el caso del informe CODELSA. Porque entiendo, que si hay caso, es de una gravedad tal que abarca catorce años de posibles vulneraciones de derechos de las más de cien personas imputadas desde el principio en ASTAPA.

Entiendo que si se declarase la nulidad estaríamos ante un escenario judicial y jurídico sin precedentes. Se debían invertir las consecuencias penales y la trama urdida por Villarejo y compañía debería ser investigada, porque esta trama, la de Villarejo, está documentada y es cierta. La de ASTAPA está basada en pruebas documentales que no existieron, hasta la fecha no ha aparecido ningún documento de estas características, y que nunca fueron demostradas, informe CODELSA.

Si este caso se anula, ¿se abrirá un procedimiento para exigir las responsabilidades penales o de cualquier otro ámbito contra los muñidores que hicieron posible ASTAPA desde información falsa y al servicio de intereses espurios?

Estaríamos hablando de policías, políticos, fiscales, jueces, cada uno en función de la vulneración de sus respectivas responsabilidades como funcionarios públicos. “Los jueces y los fiscales no leen los informes. Se fían de lo que les diga la policía” Testimonio de un ex imputado en una reunión con Villarejo. Este hecho incrementa la gravedad de esta supuesta trama. Estamos hablando de instituciones que han podido ver cómo sus códigos se han podido vulnerar para obtener desde sus entrañas un trato de favor frente a otras administraciones, en este caso el Ayuntamiento de Estepona.

Se suele comentar, entre ciudadanos de Estepona, que si alguien tiene que pagar por el despliegue de recursos públicos y el gasto que supone una investigación de esta naturaleza y durante tantos años. Que si el sistema judicial no puede reconocer un error de esta magnitud… Pues si alguien tiene que pagar, que paguen los que inventaron ASTAPA, lo tienen así de fácil.