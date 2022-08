Caída libre

Los representantes políticos que defienden los intereses de la clase trabajadora (dejemos lo de clase media, por favor) y de los oprimidos han decidido no seguir defendiendo esos intereses en los plenos municipales, asambleas legislativas de comunidades autónomas y en las cortes generales.

Es cierto que lo hacen sin maldad, sin intención, pero las decisiones que están tomando día a día llevan a un destino más trágico que el de los republicanos de este reino de España, a no representar los intereses de la clase trabajadora en los órganos de elección ciudadana.

También es cierto que no han cambiado la defensa de los intereses de la clase trabajadora por otros, los de la clase dominante, y no han renunciado de forma consciente a la emancipación de la clase trabajadora y, en consecuencia, de los oprimidos.

Tampoco han decidido conscientemente perder los escaños desde los que trabajan para esa defensa.

Sin embargo, sí han decidido que lo más importante es ir divididos a las elecciones municipales y autonómicas, para las que quedan nueve meses de rondó, en el que se irán conformando candidaturas diferentes, cuantas más mejor, para que vaya mucha gente en las listas… aunque no salgan ni la centésima parte de los candidatos mejor “posicionados”.

Mientras vemos el espectáculo, con cara de asombro, la mandíbula desencajada y tapándonos los ojos para no ver la hostia que nos vamos a dar, se nos irán quitando las ganas de contribuir al debate, al programa (3 veces) y a la actividad política…lo de ir a votar ya ni lo cuento.

Queridos representantes: entiendo que estáis quemados, que habéis vivido un golpe de estado permanente por parte de la derecha y sus representaciones institucionales, que os han abierto más causas que al Lute y que tenéis el récord de archivos y sobreseimientos. Pero os recuerdo que nos metisteis en muchos gobiernos sin mucho deseo por nuestra parte de veros como recibíais puñaladas día sí y día también. Pero ahora nos toca a nosotros deciros que estáis ahí representando unos intereses de emancipación que no admiten que os deis el gusto de machacaros para sacar todo que llevéis acumulado.

Una sugerencia: si estáis quemados... a casa y os reponemos, sois sustituibles individualmente, pero representáis a unos grupos que no son vuestro cortijo, sino el colectivo que va a construir un mundo mejor. No nos pongáis zancadillas y dejadnos votaros para salir elegidos y no para quedarnos a gusto.