En campaña: del verano azul al puño en alto

El PP lanza una campaña con el lema de “Verano azul” y la izquierda le responde: ¿qué queréis, volver a los 80 de Chanquete?

No se enteran, no se quieren enterar.

Ahora, el color es de la derecha y el gris de la izquierda (hasta en la ropa y las expresiones siempre preocupadas de sus caras).

La derecha vende alegría de vivir: cañas, terrazas, vacaciones en el mar,...

Y desde la izquierda se podría hacer lo mismo: proponer imágenes luminosas como la de niños (el futuro) riendo mientras se bañan en ríos de montaña sin aglomeraciones, grupos de amigos sonrientes reunidos en un campo limpio, verde, rojo, amarillo, con un cielo azul despejado. Individuos vestidos con ropa colorida y furgonetas, que pueden ser recicladas, pintadas con arcoíris y flores de colores.

No todo tienen que ser puños en alto, mareas blancas o verdes. La gente necesita optimismo y no sólo miedo al caos que traerán los otros. Y ese optimismo se lo podemos ofrecer mostrando el mundo que nos gustaría, el que proponemos y no sólo el desastre que nos traerán ellos si gobiernan.