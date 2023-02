El Canal de Isabel II también le hace aguas a Ayuso

El pasado viernes, 27 de enero de 2023, el Canal de Isabel II procedió a un corte del suministro de agua debido al reventón de una tubería en la Ronda de Toledo, que no sólo provocó inundaciones en ese barrio, sino una falta de suministro en toda la zona centro con las consecuencias negativas lógicas en el comercio, hostelería, higiene general y viviendas de Madrid. Difícil cuantificar los daños en, por ejemplo, lavadoras y lavavajillas. Por supuesto que un accidente es un accidente, pero estamos hablando de las instalaciones de una Comunidad que pretende ser moderna, eficaz y prestadora de servicios de calidad. Estos fallos, ya de por sí, no son admisibles.

Como tantos otros ciudadanos, procedí a llamar al Canal de Isabel II para obtener información que suministrar a los vecinos, en cuya comunidad soy presidente, encontrándome que los servicios telefónicos, el chat o el email que suministra esa empresa no eran atendidos por nadie, remitiéndome a otro número, el 11827 en el que, tras una larga espera, alguien respondió para informar de lo que ya era evidente: un corte de agua por accidente.

Pasados unos días, cuál no sería mi sorpresa cuando veo en mi factura de teléfono un cobro de 25€ adicionales por ese abonado, que corresponde a la empresa LAVIDERIUS SL con la que, al parecer, el Canal de Isabel II tiene subcontratado un servicio de atención al cliente que debería ser gratuito. ¿Es casualidad o causalidad que nadie atendiera el teléfono del Canal?

El Canal de Isabel II es una empresa hídrica de gestión totalmente pública, dependiente de la Comunidad de Madrid y que en 2008 sufrió la pretensión de ser privatizado a lo cual, felizmente, se opusieron el 99% de los participantes en una consulta pública no vinculante. Sin embargo, a la vista del deterioro de los servicios públicos de la Comunidad de Madrid, no sería de extrañar, y esto es una opinión personal, que al igual que la Sanidad o la Enseñanza, la comunidad presidida por Doña Isabel Díaz Ayuso, lo esté dejando deteriorar para forzar la implantación de su ideología liberal y privatizadora de un sector que, no lo olvidemos, gestiona un dominio público.

En todo caso, y de nuevo es una opinión personal, la eficacia no pasa por la privatización, sino por la inversión adecuada en estructuras, personal y mantenimiento y ¡ah! en una atención amable y gratuita al público, fuera de los chanchullos telefónicos que hemos sufrido.