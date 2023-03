En el año 2014, cuando Pablo Iglesias estaba en la “cresta de la ola”, el periodista Jordi Évole, le entrevistó en la hermosa Plaza de la Independencia de Quito (Ecuador). En el transcurso de la entrevista, entre otras cosas le preguntó:

- Évole: ¿Le gustaría a usted tener un programa de televisión como el del Presidente Hugo Chávez, “Aló Presidente”?

- Pablo Iglesias: ¡Eso molaría! ¿no?...y matizó como sería el formato del mismo.

Recordaba este episodio al hilo de la información que me llegaba a través de mi buen amigo Félix Población, en la que se anunciaba la inminente aparición de “Canal Red” (tv-digital) más o menos con los mismos mimbres de “La Base” sustentada por el diario digital “Público”. El mismo que sustenta, desde su creación, el empresario Jaume Roures y lo hará también con Canal Red.

Escuché la programación de su lanzamiento por sus protagonistas (Pablo Iglesias, Inna Afinogenova, Juan Carlos Monedero, Sergio Gregori, Alfredo Serrano. Sin fisuras ¡viva la pluralidad!) cuya principal divisa y “leit-motiv” para salir en antena fue “la necesidad de una televisión y un medio de comunicación de izquierdas para contrarrestar al poderío mediático que está en manos de la derecha”. En ningún momento se habló de pluralismo informativo y se metió en el mismo saco a La Razón y a El País u OK Diario. Me pareció desolador. Al no mencionar a otros medios de izquierdas se da por descontados que no se les reconoce como tales, ergo “nosotros somos la única izquierda”. Supongo que tienen poco que inventar. Todo está inventado y no hace falta más que seguir el modelo del periódico único de Cuba, “El Granma”

Por mi parte, sólo desearles suerte (como hombre de izquierdas y demócrata), pero yo seguiré alimentando mi espíritu informativo, político/cultural a través de elDiario.es, Infolibre y El País. Seguiré leyendo y debatiendo con Ignacio Escolar, Jesús Marañas, Isaac Rosa, Berna González Harbour, Javier Pérez Royo, Daniel Basteiro, Manuel Vicent, Luis García Montero, Iñigo Sáenz de Ugarte, Antón Losada, Rosa María Artal, Fernando Varela, Manuel Rico, Antonio Muñoz Molina, Benjamín Prado, Javier Aroca, Josep Ramoneda…(lamentablemente ya no podré hacerlo con Almudena Grandes ni con José Luis Sampedro)… ¡todos de derechas! y un larguísimo etc (*). Por supuesto seguiré escuchando los riquísimos y plurales debates de “Hoy por hoy”, “A vivir que son dos días” o “La ventana” y riéndome con Wyoming en el “Intermedio”, porque la sonrisa ayuda a espantar los dogmatismos y a los poseedores de la verdad.

(*) La lista es muy larga (por fortuna) y no caben todos en éste texto, pero no quería dejar de mencionar a Antonio Maestre…aunque sé que su mera mención le hará poca gracia a Pablo Iglesias. Pero es lo que tiene, al menos para los que creemos en el pluralismo de la izquierda y hace siglos enterramos a Narciso, la aparición de “moscas cojoneras”.