Carta a Irene

Irene, te escribo desde mi tercera edad, en donde me ha dado tiempo para conocer a tanta gente que me ha calmado mis pensamientos ya que he llegado a conclusiones en los años finales de mi vida que supongo que te servirán de alguna manera. Porque cuando se es joven como tú cualquier insulto o frase repugnante como la que tu has recibido mas de una vez te llena de ira, pero cuando sabes quien la emite, es mejor pasar página.

Trabajé en una empresa pública llena de franquistas , algunos excelentes personas, había también premiados por su labor en la guerra civil, también estaban allí gentes que no entendían lo que pasó en el 78 y que no comprendían que cualquiera pudiera votar, porque eso de la democracia les sonaba a chino. En aquellos 35 años en donde yo disentía de aquel pensamiento no pude hablar de nada con mis compañeros de trabajo porque sabía que era imposible entenderse en una conversación normal. Y ahora hemos vuelto a ello porque yo, que soy una persona normal y me gusta escribir, es un hobby de jubilado, practico mi afición en las RRSS y te diré que sin ser ni mucho menos un exaltado o extremista, y tratando de nunca insultar ni faltar, alguno de mis antiguos compañeros me han llamado de todo. Hasta el punto de que a alguno he tenido que eliminar de mis “amigos” por cansancio y aburrimiento.

Yo he cumplido con todas mis obligaciones fiscales, jamás he realizado un acto punible y, aunque parezca idiota en los tiempos que vivimos, estoy feliz de ser una persona honrada. Sé que después de ver y oír lo que cada día explican las noticias, las que nos dejan ver y oír, es de tontos presumir de honrado pero no sabes la felicidad que se siente al pensar que estás por encima de esa basura, algunos les llaman políticos, que nos inunda. La derecha española no es homologable como tal. Está llena de gentes que no entienden que todos tengamos los mismos derechos y que estarían dispuestos a liquidar a 26 millones de españoles porque su odio es su muerte mental. Tienen una vida muy dura odiando cada vez que se levantan de la cama. Y lo peor que le pasa a España es que haya tanta gente que les vota, eso sí que es terrible. Yo no, yo me levanto y pienso que por mucho que me insulten no van a romper mi paz mental. Es lo que he enseñado a mis hijas y nietos y espero que lo mantengan. Si me llaman proetarra como ha ocurrido sin sentido, allá esa persona con su odio. Debe de vivir fatal con sus pensamientos. La persona que te insulta, estoy seguro de que no puede vivir en paz. El odio es la peor enfermedad que existe, porque solo te mata la inteligencia y eso hace que se expresen como oímos a diario. Bastante tienen con aguantarse a sí mismos….

Irene, te aconsejo que no sufras. Sé que es difícil, pero si tienes la conciencia tranquila, ya has ganado bastante en tu vida. El que te ha insultado esta vez, como en otras, es un pobre hombre. A mi en el fondo me dan pena que vivan amargados por convivir con quienes ellos no desean……

Un abrazo.