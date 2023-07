Carta a los Jóvenes Corintios ¡Ay! Perdón, a los Jóvenes Internautas, Influencers y Youtubers

Por vuestro bien os digo Jóvenes Internautas, Influencers y Youtubers, que vayáis a votar, que Internet al igual que la Electricidad no es un Derecho Humano, es un Artículo de Consumo, y en países totalitarios su uso se controla, censura o prohíbe. La arqueología mediática os explicará el conflicto de la censura a Google en China.

Con esto quiero deciros Jóvenes Internautas, Influencers y Youtubers, que no importa si no tenéis ideología política y os la suda todo esto de los partidos políticos y el fascismo, pero al menos sed prácticos e id a votar por vuestro propio interés, porque sin un Internet libre los que criticáis y habláis de lo que os da la gana tendríais escasas posibilidades de seguir haciéndolo.

Please, reflexionad y refrescad conocimientos, y es que os explicarían en la asignatura de Historia que muuuchos años atrás Europa no podía quitarse de encima el nazismo y el fascismo , unas aberraciones políticas que afortunadamente no llegaron a arraigar en profundidad en la tierra de los guiris (Británicos) y yanquis (Americanos del Norte). Digamos que tuvimos mucha suerte de que los actuales anglosajones no se encariñaran con el Mein Kampf porque fueron ellos los que nos salvaron la papeleta, pues ya prácticamente todo el continente europeo se hallaba sometido a los ‘encantos’ de los totalitarismos excepto Suiza conocida como la ‘neutral, una neutralidad que se explica porque en aquél momento no había banca que lavara tan blanco como la de los helvéticos.

En fin, queridos Jóvenes Internautas, Influencers y Youtubers, no añado nada más porque lo que os pueda decir sobre la generosidad, honradez, trabajar por la sociedad, etc. etc. os sonará a zarandajas romanticonas que hoy en día no tienen mucho valor, pero a escasos días de unas elecciones generales donde nos jugamos tanto, unos más que otros, si tiene sentido reflexionar acerca de vuestro bien más preciado….el Internet de uso libre.

Si hacéis un poco de arqueología mediática en internet, podréis ver que no hace ni quince años se produjo el conflicto sobre la censura a Google en China. Comentaros que a día de hoy existen países en los que se prohíbe el uso de TikTok en los móviles de funcionarios públicos. Así es, y es que esto del Internet y las apps no es algo tan inocuo, tan inofensivo, y añado que además de prohibir o censurar también se puede espiar y acusar de cualquier delito por mal uso de internet.

Afortunadamente vosotros habéis nacido en unos años donde no habéis tenido que hacer nada para conseguir el Internet libre y exigir el cumplimiento de los Derechos Humanos; por mi parte decir que estoy encantada con esto de la tecnología, pero como LadyBabyBoomer que soy y con mi estatus llevo experiencia y conocimiento de causa, permitidme que por vuestro bien os aconseje que mováis el culo y vayáis a votar, y al mismo tiempo, para reforzar todo lo que os he dicho, os informo que desde el 28 de mayo hasta hoy ya se ha censurado alguna película infantil, alguna obra de teatro y se está haciendo ‘luz de gas’ con eso de la violencia hacia las mujeres, ya sean trans o cis, pues dicen que la violencia machista no existe .

Queridos Jóvenes Internautas, Influencers y Youtubers, si los otros, los demás, os importan un churro, al menos pensad en vosotros mismos, y es que sería horroso, una tortura, tener que escuchar todo el día vuestras lamentaciones y quejas porque no podéis usar Internet, como tampoco publicar ‘amorales videos’ según sean y piensen los censores del momento, o no poder seguir en redes sociales a otros que viven en el extranjero.

Ay! ¡Quién me lo iba a decir a mí, una LadyBabyBoomer de manual que aprendió de memoria los ríos y sus afluentes y que no tenía ni una calculadora, y ahora apelando a un mundo Digital sin censuras!!