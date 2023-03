El caso Garamendi. No hay burgueses inocentes

Al final del artículo de Isaac Rosa, se hace alusión a que es una expresión de la lucha de clases, que yo defino como Burguesía/Proletariado o Capital/Trabajo. Con esta aportación trato de sacar a la luz algunas prácticas del empresariado español, tras bastantes años de experiencia sindical de lo que ha sido mi vida laboral en el sector del Metal de CC.OO. en la provincia de Jaén.

EL EMPRESARIADO, UNA INCÓGNITA

Una actividad del sindicato consiste en las visitas a las empresas. No sabíamos con que tipo de empresario nos encontraríamos. Era una incógnita.

Recuerdo que muchos empresarios nos recibían y nos decían que la cosa estaba muy mal, que la empresa tenía dificultades. Sin embargo en la puerta, al entrar, veíamos coches de alta gama (que por la matrícula comprobábamos que era de adquisición reciente) y en otras empresas los trabajadores nos informaban de que empresario habían comprado vivienda o chalet en zonas de playa andaluzas.

Había quien trataba de engañarnos, sobre todo en empresas de montaje. Nos decía el empresario que no tenía trabajadores suficientes según la legislación para la celebración de elecciones sindicales (EE.SS) o la ampliación del número de delegados de personal o miembros de comité de empresa. Indagábamos y por supuesto que el sindicato preavisaba para realizar EE.SS o ampliar su número.

Es más, había empresarios que mantenían un número de trabajadores en el margen del paso de un delegado a tres, o en el de tres a cinco, que ya sería comité de empresa, con el fin de ahorrarse las horas sindicales que legalmente les corresponderían al aumentar el número de delegados o miembros de Comité de Empresa.

Divide y vencerás

Otros empresarios mantenían a la plantilla dividida. Pagaba un complemento a unos trabajadores y a otros no. Costaba mucho trabajo al sindicato equiparar los salarios cuando los trabajadores se decidían a movilizarse, porque el “divide y vencerás es un método empresarial” que les da resultado.

El seguimiento del Convenio de Sector era otro de los problemas que nos encontrábamos. Tanto trabajo costaba llegar a acuerdos, como obligar a su cumplimiento. Recuerdo que un empresario en la negociación de un convenio, sobre las horas de licencia decía: “qué culpa tiene el empresario de que fallezca un familiar del trabajador”. El argumento que utilizaban en los incumplimientos salariales de convenio era el de echar balones fuera: “es cosa de la Gestoría que confecciona las nóminas”. Esta justificación era una falacia, porque el hecho no se daría sin la connivencia de gestor y empresario.

La lacra de la siniestralidad laboral

Cuando había accidentes graves o con resultado de muerte en el trabajo casi siempre el empresario culpaba al trabajador, sin embargo en el proceso de intervención de la Inspección de Trabajo se demostraba que se daba el incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por parte de la empresa. Este es un tema de los más serios porque se dan al año, más de 2 muertes en accidente laboral diarios, de media, que pone en cuestión el sistema de producción capitalista. Ver mi artículo publicado sobre este tema, aquí: https://www.eldiario.es/opinionsocios/siniestralidad-laboral-pariente-pobre-democracia_132_7849360.html

En otras ocasiones teníamos dificultades para sacar candidatos a delegados de personal y miembros de comités de empresa y los empresarios nos llegaron a ofrecer candidatos, así “a cara perro”. Naturalmente no aceptábamos tal cambalache. Les decíamos que nosotros si no conseguíamos candidatos no presentábamos candidatura.

En empresas con representación de Comités de Empresa, ya se daba un mayor control sindical.

Se daban muchas más situaciones. Por razones de espacio solo he hecho referencia a algunas.

La actitud, con “c” del presidente de la CEOE resta credibilidad, más si cabe, al empresariado español y es un retrato fiel del mismo. Hace ya años que salieron del armario sin escrúpulos.

Como decía Émile Henry: No hay burgueses inocentes.