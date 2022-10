Colillas en la acera

Vivo en el barrio de Moratalaz y casi todos los días voy al supermercado, lo que me obliga a pasar por la misma calle. Sucede que desde hace mucho tiempo, más de cinco años, una parte de la acera de esa calle está llena de colillas de cigarros, todas de la misma marca, que se amontonan en los márgenes. Parece que se trata de un fumador, intuyo que se trata de un hombre, compulsivo, depresivo o maniático que sale poco porque ese consumo de tabaco tan excesivo no parece normal

Cansado de pisarlas, lo puse en conocimiento del Ayuntamiento el 28/11/18 que envió una pareja de la policía municipal para ocuparse del problema. El 5/12/18 recibí un mensaje en el que me comunicaba: “Su aviso se ha finalizado. Gracias por su colaboración”.

Efectivamente, parecía resuelto pero la limpieza de la acera duró escasamente un mes, porque, otra vez, el mismo lugar se inundó de esas boquillas de cigarros color crema, que solo se recogen cuando las cuadrillas de limpieza contratadas pasan por el barrio, retirando las hojas secas del otoño o la hierba seca del verano.

El 19/4/22, el 8/6/22 y el 26/6/22 les envié la misma queja pero en vano. Alguien me puede llamar cansino pero no me acostumbro a seguir pisando esa porquería; sin embargo, me parece que no me queda otra alternativa que aceptar la situación o cambiar mi itinerario porque no creo que este problema preocupe a la administración municipal. Así, la desidia y el abandono terminan imponiéndose sobre la diligencia y el buen gobierno. Entre tanto, que sea el tiempo y sus avatares quienes decidan.