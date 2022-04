Conclusiones de la huelga

Primero de todo, no se si llamar huelga a algo que paran, cuando ellos quieren consigan o no el objetivo ( ya se está empezando a disolver porque llevan mucho tiempo el país parado). Arranca una huelga sin mucha interés ni por parte de la patronal ni de los sindicatos. Ahí está el error mas grave que veo yo y del que la derecha y con razón tiene motivos para mofarse. Resulta que cuando coge protagonismo la huelga, es cuando los sindicatos dicen eso de: oye vamos a ser oootra vez oportunistas e ir a la huelga que desde el principio rechazamos, para salir en las portadas y que sigan pensando que valemos para arreglar el mundo. Yo estuve afiliado en un sindicato en principio diferente a estos grupos de marketing como comisiones o UGt que te dan un descuento en el parque de atracciones si te afilias con ellos o te dan una linterna, (para que te ilumines tú mismo el camino), donde en una asamblea para una marcha a favor de los trabajadores de la Nissan porque estaba de moda y no los trabajadores gallegos que en ese mismo momento veían también peligrar su futuro pero eran menos importantes ya que no habría foto, se debatía si ir de la mano con otros sindicatos todos a una o cada mochuelo a su olivo cosa que finalmente sucedió por unanimidad.

A ver cuando hay alguien de izquierdas que siga, señores (sindicatos),así no.

Siguiendo el hilo de la huelga, van transportistas quejándose del precio del combustible pero usan el vehículo para... Gastar más sin opción de rentabilizar ese consumo???? Ahí ya me explotó la cabeza porque no comprendí do que para mi era una incongruencia.

Otro aspecto es de quienes van a la huelga si los que verdaderamente sufren las consecuencias trabajando en condiciones precarias y con salarios irrisorios, pero claro son extranjeros y tienen menos derechos, o van los que únicamente se encargan de vender a los intermediarios.

Este problema lleva enquistado muchos años ya y entre medias gobernaba uno de los partidos que no dudaron ni un minuto en ira la manifestación a reírse de ellos en su cara, digo para defenderlos.