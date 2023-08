Feijóo piensa que los que le han votado son “de los suyos”, de su banda. Y el jefe de una banda es el que decide lo que la banda ha de hacer. Puede admitir sugerencias ocasionales de sus miembros: por ejemplo, hacer cambios lingüísticos, llamar “partido de Estado” al PSOE como si los otros partidos no cumplieran los requisitos para serlo, encubrir con palabras que se lleva el viento su actitud revanchista, porque todos los de la banda saben que llegado el caso pondrán en su lugar al PSOE y a quien haga falta, pues qué se han creído. Y esto lo sabemos todos los votantes progresistas, y especialmente los nacionalistas vascos y catalanes que han votado socialista para fortalecer esta oposición.

Efectivamente la oposición PP/PSOE es de confrontación, no de colaboración: por ejemplo, el Poder Judicial y la falta de renovación. Y lo que los votantes moderados no quieren es confrontación.

Veremos intentos de comprar diputados socialistas o de Sumar porque es lo que hicieron en la Comunidad de Madrid esos “perdedores”.

Si Sánchez consigue formar otro Gobierno de coalición, veremos cómo asume Feijóo esta situación. Tengamos en cuenta que Feijóo ha sacado muchos diputados: no ha perdido, pero la dinámica de confrontación hace que no tenga socios en el poder y la ley parlamentaria los convierte en perdedores: la democracia premia el fair play.

No está tan claro que la presidenta de la Comunidad de Madrid pueda escalar fácilmente al puesto de candidata al Gobierno. Fíjense en todos los candidatos del PP: ninguno ha procedido de la CAM... hasta ahora. Parece haber habido una entente no explícita hasta ahora: ha sido un hombre, ha sido de fuera del aparato político de Madrid, como medida para equilibrar el partido. Quizás haya llegado el momento de romper esa dinámica. Ayuso ha sido y es una política muy polémica y de confrontación: no tiene un buen bagaje que ofrecer a los votantes de fuera de la banda que son necesarios para gobernar. Y pienso que antes habrá un escrutinio de candidatos más moderados: bueno, eso deseo para mi país. Yo no les voy a votar nunca, pero sería bueno para España que se acabase esa política de revanchismo de una mitad del país frente a la otra media. De otro modo el PP no va a gobernar nunca mais.