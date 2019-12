¿Es una contradicción Pedro Sánchez, que tengas carnet del PSOE y yo no?

Llega el final de un nuevo año y como cada vez que ocurre esto en los últimos tiempos te dirijo, Pedro, mi habitual misiva, cada vez más convencido de que esta vez sí es el momento adecuado.

Hace apenas unos días escuchaba e una entrevista al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero asegurar dos verdades ahora incuestionables: que Otegi resultó fundamental para conseguir la desaparición de ETA y que a esta durante años, los partidos democráticos le aseguramos que una vez desaparecida todo sería posible con su mundo. Hablar, negociar y pactar.

Justo lo que en mi caso llevaba muchos tiempo asegurando y por lo que, una vez apartadas las mentiras y engaños, parece ser se me arrebató el carnet del PSOE. A partir de esa entrevista reflexioné que para ser coherentes, una de dos. O se le quitaba el carnet también a Zapatero, o se me devolvía el mío. Parecería evidente que utilizando el sentido común, el menos común de los sentidos en los tiempos que corren, debería ser así.

Por eso una año más, esta vez con una mayor justificación, me decido a escribirte estas líneas. Además existen más argumentos ya que en Navarra y en el Estado nuestro partido está siguiendo la senda que ayudé a trazar en el pasado. Pregúntale a José Luis que fue testigo de nuestras actividades al mando del desaparecido Rubalcaba.

Te recuerdo para añadir peso a mi solicitud Pedro —permíteme que te tutee al igual que hice en los dos contactos en persona que tuve contigo, el primero en plena campaña de las primarias 2014 en la sede del PSN, el segundo en la Casa de Cultura de Burlada durante la segunda campaña después del golpe de estado del 1 Octubre 2016—, que en aquella ocasión hablamos de que contigo en la SG del PSOE las cosas cambiarían y podría acceder a la militancia que me fue arrebata de manera inmoral, con manipulaciones y mentiras.

Recuerdo también que ese apoyo resultó tan explícito, que fui uno de los impulsores de la reunión que en Noviembre de ese 2016 realizamos en un lugar tan emblemático como el Ateneo de Madrid para impulsar tu candidatura.

Allí gentes de la izquierda del partido como Odón Elorza, Margarita Robles, Josep Borrell, Cristina Narbona, Manu Escudero, Manuel De la Rocha, con apoyos aunque no pudieron estar presentes como Pérez Tapias, Andrés Perelló, o Toni Ferrer, decidieron incluso a través de un documento animarte para que te presentaras, justo en un momento en el que las dudas te paralizaban.

A partir de tu decisión afirmativa mi apoyo resultó absoluto, más aún al escuchar que tus propuestas coincidían plenamente con las de aquel "Espíritu del Ateneo" que resultó definitivo para tu victoria. Por eso en Burlada tu respuesta a mi interrogante fue positiva. Debo reconocer que en esa mirada tuya vis a vis observé sinceridad y te creí. Por esa razón justo al día siguiente de esa victoria me dirigí a la sede del PSN a tramitarla, posteriormente también lo hice a través del sistema informático que pusisteis en marcha.

El silencio fue la respuesta. Quizás fui ingenuo creyendo que eso fuera así, quizás entendí erróneamente que se haría justicia conmigo después de una expulsión vil e injusta. Visto desde ahora cuando la figura de Otegi está normalizada, tal y como recuerda el propio Zapatero y las relaciones con Bildu atraviesan un momento dulce, también en Navarra después de la última reunión tenida con ellos, vuelvo a reclamarte lo que resulta más justo y evidente.

Al mismo tiempo que me interrogo y te interrogo Pedro. ¿Por qué no puedo militar en el que siento como mi partido, el PSOE? ¿Qué crimen tan abominable he cometido para que eso no sea posible ahora? ¿Cómo es posible si observo que coincidimos en la dirección que has decidido iniciar ahora?

Te puedo asegurar compañero Pedro que mi absoluta lealtad a mis ideas, ahora que coinciden con las tuyas, me sitúa con una mayor proximidad ideológica a ti que quienes impiden mi entrada. Apoyo con mis intervenciones en las tertulias en las que participo, o los artículos que publico tu valentía en el momento actual. Considero que en la difícil etapa en la que entra nuestro país, la izquierda, el PSOE y tú necesitáis gentes como yo. Probablemente tú también lo pienses Pedro y en un momento en el que los gestos son importantes sería vital que abras las puertas de tu proyecto a personas como yo.

Gentes de izquierda, que luchamos contra el franquismo incluso siendo torturadas por miembros de la BPS como “Billy el niño” —por cierto, ¿para cuándo la retirada de sus medallas?—, republicanas, que creemos que el conflicto de Catalunya se resuelve desde el diálogo, que a los políticos catalanes presos se les debe aplicar medidas flexibles en el régimen penitenciario, que debemos buscar alternativas legales pero novedosas a la demanda del "derecho a decidir", o que las izquierdas deben ir juntas. En definitiva lo mismo que ahora tú planteas.

Nos necesitas a tu lado, porque vamos a necesitar a todos y todas en esta dura lucha que nos espera. Necesitas gentes forjadas en el acero de las luchas anti franquistas. A mí se me arrebató el carnet del PSOE justo por defender lo que ahora tú estás llevando a la práctica. ¿No te parece una incongruencia que tú tengas carnet y yo no?

Pero te anticipo una cosa Pedro, aunque no me abras la entrada del partido seguiré apoyándote en la medida que sigas la senda iniciada. Aunque te abandonen muchos por el camino y nos vengan malos tiempos estaré a tu lado. Ingenuamente termino esta carta esperando tu respuesta. No me defraudes Pedro. No nos defraudes.

Veremos.