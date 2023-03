De 'Crimen y castigo' y el derecho a la vivienda

La llamaremos Ligia, tenía 56 años cuando murió. Era profesora de primaria, de esas por vocación. Era colega de mi madre y vecina de la misma calle. Estaba separada y tenía 3 hijos. Yo conocía bien al más pequeño porque era uno de los mejores amigos de mi hermano menor, y todos le llamábamos “Poroto”. El año que Ligia murió, el “Poroto” tendría unos 8 años y yo unos 11. Pero su muerte era un misterio, se hablaba en susurros sobre ella, era algo tabú. Hubo funeral pero no misa religiosa. Algo había detrás de su muerte que, al menos los más pequeños, no lográbamos entender. Pero la curiosidad y el ingenio pueden con todo. Iniciamos escuchas detrás de las puertas, preguntas “inocentes” a los mayores, simulábamos dormir cuando hablaban de Ligia (con la parabólica puesta para enterarnos). Así, al cabo de unas semanas, logramos desentrañar el misterio. La encontraron en el río, se había suicidado lanzándose al punto más caudaloso sin saber nadar. Depresión dijeron algunos, mala cristiana, señalaron otros, irresponsable los más inmisericordes, pero mi mamá -que era colega y amiga- dijo que la pudieron las deudas. Estaba muy endeudada con bancos. La casa estaba embargada y en proceso de desahucio. Según supe, y pude entender, varios años después, ella se suicidó porque pensó que con su muerte podría salvar la casa para sus hijos. Ligia sabía de algunos casos de familias que ante la muerte del hipotecado, la casa familiar quedaba libre de deuda, pero esto, no corría para los suicidios. Ligia intentó que pareciera un accidente: “se cayó al río mientras paseaba”, pero alguien habituado a no mentir, no puede engañar. No pudo disfrazar su suicidio de accidente. Así, de la noche a la mañana, el “Poroto”, con 8 años, lo perdió todo: a su madre, la casa, la escuela, el barrio, sus amigos. Se fue a vivir con su hermana mayor y no supimos más de él. Cuando me enteré bien de todo lo relacionado con Ligia, yo ya tenía como 14 años y mi capacidad de entendimiento estaba claramente aumentada.

En esos años leí Crimen y Castigo de F. Dostoyevsky. El responsable que lo leyera fue mi hermano menor (el amigo del Poroto), porque le pedí que me trajera de la biblioteca un libro de misterio, de crímenes, tipo Agatha Christie; mi hermano, angelito bien mandado, me trajo Crimen y Castigo. Quiénes lo hayan leído saben que es un gran libro, complejo y polisémico, que arranca con la muerte de una mujer usurera en manos de Raskólnikov, el protagonista de la novela. Solo me detendré en señalar que el joven Raskólnikov, pobre al extremo y con una vida miserable en la Rusia zarista, mata a esta mujer que le prestaba dinero mediante el empeño de cosas con unos intereses desorbitados, imposibles de cumplir. Así, al borde de la desesperación, considerando que esta mujer se aprovecha de los más pobres para enriquecerse, y también con la intención de robarle, la mata. En ese momento supe, sustancialmente, lo que era la usura y los niveles de desesperación que puede causar en gente vulnerable. Obviamente pensé en Ligia y por algún tiempo Raskólnikov tenía la cara del Poroto, vengando a su madre de la usura del mundo. Cuando leo en los periódicos los niveles de ganancia de los bancos (20.800 millones en 2022) y los desahucios ejecutados (en España, 7397 sólo entre Julio y Septiembre del 2022), no puedo pensar en otra cosa que no sea la usura. Tenemos un sistema tan increíblemente injusto, que la obtención de grandes beneficios para la banca es posible, legalmente, mientras miles de personas pierden su casa anualmente. Las noticias sobre desahucios, duelen. Pienso en que habría sido el destino del Poroto y su familia si su madre no se hubiera suicidado. Pero duelen aún más aquellas noticias de gente que se ha quemado a lo bonzo, se lanzan del balcón, se tira al metro, tren, o al río como Ligia. Muchos dejando notas pidiendo perdón por no poder pagar las casas. Familias que quedan devastadas después de estas muertes. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?, ¿Cómo es posible que algo tan básico como la vivienda sean los productos estrella de bancos y capitales extranjeros para especular, mientras mucha gente ahogada por los impagos, desesperada, acorralada, se suicida?. Según la PAH, en España se dan 34 suicidios a la semana por la vivienda. Hace pocos años, me enteré de que al Poroto le iba bien, recibió un premio, se dedica a construir casas, es arquitecto. Casas, tal vez como la de su infancia, aquella que con su suicidio, su madre intento salvar.