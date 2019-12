Datos, violencia de género y su transparencia en los medios de comunicación

No me suele gustar la información sobre la violencia de género. Me refiero a cómo se da esa información en los medios de comunicación en general. Y no me gusta porque las cifras suelen ser ilustraciones de un texto más o menos indignado. Y cuando las cifras son más o menos el objeto central del asunto, son insuficientes.

Frente a otros asuntos aquí está claro que es una cuestión de cantidades. No hay más que leer los comentarios a las distintas piezas sobre el tema y comienzan a aparecer cifras como por ensalmo. Cifras que son imposibles de casar unas con otras o que no es posible contrastar si uno no se dedica a recorrer los distintos sitios oficiales que las ofrecen. Primero, busca el sitio, luego, la cantidad que querías encontrar; a continuación enfréntate al funcionamiento del visor del texto o de la tabla, que en su mayoría parecen hechos para disuadir al interesado. Etcétera.

Con motivo de las elecciones, he visto en todos los medios funcionales cuadros interactivos que me indicaban hasta qué había votado mi vecindario. ¿Tan difícil es hacer algo parecido con las situaciones de violencia de género? En el año tal, hubo X denuncias sobre el tema. Ábranse aquí varias, digamos, ramas para indicar cuántas denuncias fueron puestas por la víctima, por la policía, etc. Luego, otro ramaje referente a cuántos hombres fueron a la cárcel tras ponerse la denuncia y cuantos por cada una de las medidas posibles, incluyendo ninguna. Si continuó esa denuncia con un juicio, cuántos fueron condenados, etcétera, etcétera, etcétera. Eso por el lado de los agresores; y, otro tanto, por el lado de las víctimas.

No estoy diciendo que las cifras no estén en algún sitio. Estoy diciendo que los medios de comunicación no las ofrecen en un formato exhaustivo y accesible. Exhaustivo: que estén todas las cifras y que no sean meras ilustraciones. Accesible: que haya un enlace en cada pieza perteneciente a este tema a esa fuente interactiva de datos.

Evidentemente, esos datos no van a convencer a quien no quiere ser convencido. Pero si el número está delante de la cara, la estrategia ya no podrá ser sacárselos de la manga y podremos centrarnos en otros aspectos de la discusión. Tal vez, eldiario.es esté en un buen punto de partida para ofrecer este servicio, dado que el tema que nos ocupa es un foco editorial.