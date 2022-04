La democracia está en peligro

Estaba yo discutiendo (más bien argumentando), con un alumno mío el otro día, sobre si había o no democracia en España. Le dije que sí, una democracia de 5 raspado, no como la de Finlandia y Noruega que puede que sea de 9,5, pero democracia sí. Y por supuesto nada que ver con lo que está pasando en Marruecos, que es una dictadura, o en Rusia que es una democracia de 2,5 como mucho. No quedó convencido, tiene 16 años y a esa edad las cosas son blancas o negras, no hay matices. Pero sí los hay.

El título de esta reflexión creo que lo dijo el presidente Biden y creo que muy cierto. Lo vio en su país, en lo que hizo Trump y sus seguidores, y lo puede volver a ver si gana dentro de dos años. Y la democracia no solo está en peligro en los Estados Unidos, sino en todo el mundo y, por supuesto, en Europa. Los valores que hay detrás de la UE, con toda su hipocresía y fracasos, son un intento de instaurar el respeto a la soberanía popular y los derechos humanos, como no se hace en ningún lugar del mundo. Y creo que hay un golpe de estado de la extrema derecha en curso, contra estos valores. Por todo el mundo. Trump-Putin-Abascal son lo mismo. Y contra ellos las democracias son muy débiles (o lo parecen). ¿Cómo se lucha contra la mentira, la violencia, la absoluta falta de escrúpulos respetando la ley?. En el mundo post-covid está demostrado que las dictaduras son más eficientes, liberalismo en lo económico y totalitarismo en lo político (véase China e Rusia).

Acabo de leer un libro de Paul Preston sobre la Guerra Civil Española recientemente. Dice que desde el mismo momento de la proclamación de la República en abril de 1931, se inició la preparación de un golpe militar para cambiar el régimen. Detrás estaban los monárquicos y los fascistas, muy influidos por la Italia de Mussolini. Pues lo mismo viene ocurriendo desde que se formó el actual gobierno PSOE-Podemos. En los inicios de la epidemia de COVID, ya hubo un primer intento. No llegamos a saber bien lo qué pasó, recordemos la destitución de un alto mando de la Guardia Civil. Se intentó utilizar la pandemia, y la gestión que se estaba haciendo para desacreditar al gobierno y puede que destituirlo por vía judicial. Afortunadamente no funcionó. El movimiento anti-vacunas va en esa dirección, y detrás suele haber personajes de extrema derecha. En Castilla y León ya entraron en el gobierno, ellos que no quieren sillones. Y se van a merendar a Mañueco. Y ahora tenemos otra oportunidad perfecta, la invasión de Ucrania y las graves consecuencias económicas que traerá consigo, que van a sacar a la gente a la calle.

Lo que más me asombra es que muchos sectores de la izquierda no ven la jugada y están defendiendo a Rusia en la invasión de Ucrania, de forma más o menos velada. En la era de la desinformación en que estamos, es muy fácil manipular. Y la tan crítica izquierda está siendo utilizada y manipulada. Putin no tiene ideología, solo intereses, tanto apoya a Orbán y Trump como a Cuba o Venezuela. Y los utiliza a todos ellos. Mirad este vídeo que circula por la red, a mí me lo envió un amigo. De izquierdas. Después de verlo buscad quien es uno de los que intervienen: Juan Antonio Aguilar del espía digital. Ya me contaréis.