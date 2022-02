¿Democracia plena?

Si cualquier multinacional de bebidas gastara en publicidad la mitad del dinero público que las administraciones dilapidan en convencernos de ir a votar, hasta los bebés desayunarían refresco de cola. Sin embargo, nuestros representantes realizan, con el dinero de todos, un enorme esfuerzo que sólo consigue persuadir a poco más de la mitad del censo, un quorum que se consideraría insuficiente en cualquier comunidad de vecinos medianamente organizada y que avergonzaría a cualquier institución seria, pero que nuestros representantes políticos consideran válido porque les permite conservar la poltrona. El habitual 35-40% de abstencionistas constituye un grupo tan plural y variopinto como los votantes de cualquier partido, pero más numeroso; siempre es el “partido” ganador, lo cual no dice mucho en favor de un sistema manifiestamente mejorable.

Si tomamos como ejemplo las recientes votaciones en Castilla y León, nos encontramos con algunos detalles que escandalizarían a cualquier demócrata que no languidezca bajo los efectos anestésicos del telediario: el PP, votado por menos del 20% del censo electoral, tiene el 38,27% de los escaños; el PSOE, con el 18,72% del censo electoral, tiene el 34,56% de los escaños, mientras UP, con el 3,18% del censo electoral tiene el 1,23% de los escaños. En cuanto a los partidos localistas, Soria Ya, con el 0,95% del censo consigue el 3,70% de los escaños, algo que debería incomodar a los que protestan por la sobrerrepresentación de los partidos nacionalistas catalanes y vascos, mientras España Vaciada, con el 1% del censo, no consigue diputado alguno.

Por otra parte, se han contabilizado 40.071 votos (3,25% de los emitidos) a partidos que no han obtenido representación parlamentaria, a los que hay que añadir la pérdida de dos tercios de los votos de Ciudadanos y UP, lo que hace que, como explican muy bien Victòria Oliveres y Raúl Sánchez en El Diario, el 10% de los votos emitidos (unos 127.000) vayan a parar a un partido distinto del que deseaba el votante. Dos de cada tres votantes de Ciudadanos y UP han visto cómo su voto sirve para engordar los números de otro partido, una tomadura de pelo patrocinada por los partidos mayoritarios que se perpetúa desde hace cuatro décadas a través de la inamovible ley d’Hondt y del mantenimiento de una circunscripción provincial que facilita el desajuste. Es evidente que el encaje entre el número de votos y la representación parlamentaria nunca será perfecto, pero, entre la perfección y la realidad de estos y otros muchos “pequeños” detalles hay una distancia inaceptable que adultera gravemente la voluntad popular y aleja de las urnas a los ciudadanos que quieren creer en la democracia frente a los hooligans que continúan su avance imparable en la degradación del espacio político. ¿Alguien se puede extrañar de que nuestra democracia plena acabe de descender a segunda división?