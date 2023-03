Demora en la sanidad pública andaluza

Resulta inadmisible para cualquier persona, para cualquier enfermo, los retrasos sistemáticos en los plazos de atención sanitaria especializada. Diez meses (10) son los que he esperado entre consulta y consulta del especialista digestivo en el H.V. Rocío de Sevilla. La demora en la realización de las pruebas diagnósticas, unido a la aventura exotérica que supone que te den una cita para el especialista para que valore esas pruebas, son la ecuación perfecta para que el enfermo se sienta desvalido, desahuciado y ninguneado. Tres reclamaciones he formulado ante el Servicio Andaluz de Salud a lo largo de estos dos años de calvario. La respuesta a todas, para no variar, ha estado presidida por dos premisas, la demora en la respuesta, y lo vacuo de ésta. Lo diré alto y claro; los especialistas son maravillosos profesionales y víctimas, a la sazón, del sistema. ¿Está claro, no? Alguien debería sentarse a establecer “obligatoriamente” los tiempos mínimos de respuesta especializada a los pacientes y encontrar soluciones a los problemas de los ciudadanos mediante la mediación a sus reclamaciones ante la Administración sanitaria. Y cuando digo esto, no es para que establezcan protocolos imposibles de cumplir, sino para que impongan las sanciones oportunas a los responsables de estas insoportables demoras. Me siento doblemente despreciado. Tengo una enfermedad crónica y complicada para mi día a día. Más de 39 años cotizando y tuve que acudir a la sanidad privada para que me diagnosticaran la enfermedad, y solo cuando estaba diagnosticada, es cuando acudí a la sanidad pública para que me recetaran la medicación correspondiente. De esto hace dos años y todavía no me han confirmado, ni la enfermedad, ni el grado de la misma. Someterme, durante dos años, a esta demora inasumible y ningunearme en las respuestas a mis reclamaciones, es a todas luces una vulneración del derecho de los pacientes a ser atendidos en un plazo razonable. Esto viene a poner al desnudo el plan de privatización que ha aprobado en estos días el señorito Juan Manuel Moreno (llamadme Juanma). Te aburren hasta los confines de la saciedad y te “obligan” a acudir a la Sanidad privada porque saben que nada hay más importante para las personas que su salud. Con lo que yo he cotizado en mi vida laboral, cubro los gastos en sanidad de “30 Juanmas Moreno”. He llegado a pensar que, un “niñato” como Juanma, que no ha dado un palo al agua en su vida, que no ha trabajado por cuenta ajena ni propia, no solo se está cargando mi salud y mi dignidad, sino que está dilapidando nuestro mayor logro en democracia, como es la Sanidad Pública. El lobo no viene, el lobo ya está aquí y con él, la Sanidad Pública ha certificado su defunción, como hace tiempo lo hizo la Educación.