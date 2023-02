Derechos de los animales

Sr. Ignacio Escolar

Me dirijo a ud. para ver si desde su periódico se puede hacer algo por las aves y por mí.

Ayer me “pilló” la policía local en Córdoba dándoles de comer a las palomas en la Plaza de Colón. Me pidieron el DNI para multarme por ello. Y estoy esperando la sanción.

A mí me gustaría “pelear” para seguir dando de comer a palomas, gorriones, grajos y todo animal que en la calle no tenga qué llevarse a la boca. Soy animalista, y pienso que si puedo hacer algo por los animales, tan maltratados por los humanos a lo largo de la historia, estoy dispuesta a hacerlo. Estoy jubilada y no me defiendo bien en las redes, y le pregunto que si la ley de protección animal, ya aprobada, es superior a una normativa local ya que tiene un rango superior, ¿invalidaría la norma del ayuntamiento de Córdoba? Sé que ud. dispone de recursos y medios para dar difusión a esta consulta y de alguna manera informarme de ello. El trasfondo de esta consulta no es, evidentemente, la sanción. Quiero seguir luchando por los animales.

Un saludo y espero y deseo que este periódico siga informando durante mucho tiempo.