Dignidad y duelo

Nunca es el momento, eso parece. Aquellos que siguen en fosas comunes parecen no merecer la dignidad. En 1978 era pronto, eso decían. El socialismo democrático, al alcanzar el Gobierno, solo les reconoció, de palabra, la dignidad, jamás de hecho. Todo era miedo a golpes de estado, y sin embargo, lo hubo. Y aquellos, siguieron sin alcanzar esa mínima dignidad que a cualquier muerto se le debe. Llegó un presidente con honestidad manifiesta y les intentó honrar, el presidente Zapatero. El siguiente presidente se sintió tan honesto que dijo que no daba un euro por darles sepultura digna. Ahora, el presidente Sánchez lo está haciendo, pero ¿tendrá tiempo para ello o a medio sacar, los cubrirán con la tierra vergonzosa de la rancia derecha?. Y todos callarán, cristianos o no, ciertos muertos no merecieron dignidad en vida y ni muertos la obtuvieron. Jamás se cerrará la transición a la democracia mientras no se deje celebrar el duelo a las familias de personas con mucha mayor dignidad que sus verdugos.