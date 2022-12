Echar al olvido y la Constitución española

“Más que olvido y silencio fue la memoria del pasado de guerra y dictadura lo que empujó al parlamento constituyente de 1977 a promulgar la ley de amnistía con el propósito de evitar el uso del pasado en el debate político”

(Santos Juliá. Echar al olvido. El País. 15 de junio de 2002)

Hasta hace poco tiempo no había oído aquel discurso de Arzalluz en el Congreso en defensa de la Ley de Amnistía. Me sobrecogió. Le tocó al diputado vasco defender aquella Ley. Durante su discurso se produjo un silencio sepulcral en el Parlamento, donde se podía cortar el aire. Sonaban sus palabras a derrota, resignación y miedo. No fue fortuito que fuera precisamente un diputado vasco y del espectro nacionalista quien la defendiera.

Creo no pecar de impaciente si digo que ya es hora de poder hablar libremente del pasado. Y es que el miedo a la guerra, pero sobre todo la vigencia estructural de la dictadura, dieron origen, en el año 1977, a una Ley de Amnistía que liberaba a los presos políticos de la dictadura, pero también condenaba al silencio y al olvido a las víctimas, a todas las víctimas.

Supuestamente se hizo así por el bien de todos, y en favor de un proceso de apertura democrática. Pero fue, poco más o menos una falacia. Un falacia que se consagró posteriormente en la Constitución Española del año 1978. Una constitución realizada con sumo mimo, pero a nadie se le esconde que condicionada y vigilada en su proceso por los poderes vigentes en aquel momento. Aun así fue una constitución que a la derecha, por más que hoy la tenga permanente e interesadamente en la boca, le costó sobremanera aceptar. Una buena parte de los líderes de la nueva derecha provenían de las estructuras franquistas, y se identificaban como sus herederos. Por eso les costó aprobar la nueva norma que diera paso la apertura democrática. Consideraban que aquella Constitución era una traición al “movimiento”, una norma deslealmente aperturista y lesiva a sus privilegios. No querían renunciar a nada. Con el tiempo son conscientes de que fue poco a lo renunciaron, si tenemos en cuenta la mayor renuncia la hicieron otros actores, situados en el espectro de la izquierda. Aquel, este, marco constitucional en buena medida supuso mantener, sin apenas alteración alguna, la vida de los partícipes protagonistas de la dictadura, sin rendir cuentas y perpetuando sus privilegios, y el de los victimarios.

No entro ahora a valorar si en aquellos días se hizo lo que se hubo de hacer, lo que nunca se debió hacer, o solo lo que se pudo hacer. Pero lo que sí que considero es que hoy, 44 años después, es inaplazable reinterpretar aquel proceso, reponer el daño causado, liberar las palabras maniatadas, recuperar la memoria robada o sometida; es hora de un nuevo pacto de estado, esta vez sin imposiciones y amenazas uniformadas. Un pacto en favor de los valores democráticos, y también republicanos si el pueblo así lo decidiera

Pero se está viendo en el Parlamento y en otros escenarios de la vida política publica, que la cosa está bien difícil. La ultraderecha ha alcanzado el cielo parlamentario y cabalga desbocada en busca de su sueño , que es el una nueva y disparatada cruzada nacionalcatolicista.

Y a todo esto la derecha, supuestamente democrática, posiblemente desubicada, en lugar dejar clara su posición democrática se contagia de la locura, temerosa de perder el que fue parte de su ecosistema y, en lugar de desaprobarla, la secunda.

Y así de difíciles es que están las cosas para hacer la tan necesaria reforma constitucional para actualizar y garantizar el funcionamiento democrático del Estado durante muchos años más, quizá otros 44.