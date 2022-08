Y, sin embargo, mata

Recientemente, en unas declaraciones del presidente del Gobierno, a raíz de los graves incendios ocurridos en nuestro país en los que dos personas perdieron la vida, decía que “el cambio climático mata”. A esta afirmación le contesta el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid diciendo lo siguiente: “Decir de forma frívola que el cambio climático mata no es propio de alguien que se digne ser presidente del Gobierno de España”. Y prosigue: “No hay que olvidar que, esas personas que han fallecido, han muerto por las llamas de un incendio”.

Estas declaraciones del consejero no sé si obedecen al negacionismo acérrimo de cierta ideología contra las evidencias científicas o a una ignorancia supina, por lo que, en cualquier caso, me permito explicárselo. Efectivamente, esas personas murieron por las llamas, pero no hacen falta muchas luces para entender que, como consecuencia del cambio climático, ocurren incendios, inundaciones, olas de calor y hambrunas que matan a personas y animales; se estima que solo la ola de calor que azota España ha provocado ya la muerte de más de 500 personas. Por tanto, podemos concluir, como bien dijo el presidente del Gobierno, que el cambio climático mata.