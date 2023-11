El equipo que está detrás de ‘La Mesías’, una de las producciones españolas del año

Los grandes currículums que han formado parte de la creación de la que ya muchos hablan como la ópera prima de ‘Los Javis’

‘La Mesías’ consagra a ‘Los Javis’ con la obra más oscura y perturbadora de su universo cinematográfico (elDiario.es), ‘La Mesías’, el salto autoral de ‘Los Javis’ se convierte en la serie española del año (The Objective), ‘La Mesías’, la mejor serie española de la temporada (El Mundo). Son solo algunos de los titulares que han ocupado los periódicos a nivel nacional desde la presentación de la primera gran producción de ‘Los Javis’. Con presentación incluida en el Festival de San Sebastián, las expectativas de los espectadores y de los críticos eran muy altas y el resultado final no ha decepcionado. Capítulo a capítulo millones de seguidores están viendo esta serie que no está dejando indiferente ni al más escéptico.

Sus escritores y directores hablan de un proceso largo de creación. Detrás de todo ello, un gran equipo. Desde los actores, que aseguran haberse obsesionado con cada personaje y con la serie en sí, hasta el equipo de montaje, arte y producción…

Un gran equipo del que ha formado parte Carolina Murillo, que asegura haber sentido ser parte de la creación de una gran obra: “Cada detalle, cada silencio, la música, el vestuario… todo estaba minuciosamente pensado y estipulado en el guion y en las pautas que debíamos seguir nosotros, los que estamos detrás de las cámaras”.

Carolina también ha trabajado para otras series españolas que al igual que ‘La Mesías’ han estado en el número uno de grandes plataformas. Entrevías, Desaparecidos, El Cid, Parot, Valeria… “Cuando empiezas a trabajar en una serie es como si abrieras un nuevo mundo ante tus ojos, cada director tiene su manera de trabajar, y en cada una de ellas la atención se centra en diferentes aspectos. El escenario en ‘El Cid’, los guiones de ‘Valeria’, la trama de ‘Desaparecidos’… hay que tener la mente muy abierta porque cada nuevo proyecto supone entrar en un nuevo mundo, en el que sabes que vivirás durante unos meses”.

Grandes éxitos a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Carolina ha trabajado en superproducciones internacionales del mundo de la música. Como coordinadora de producción ha preparado grandes puestas en escenas para el conocido rapero estadounidense Lil Pump en dos de sus videoclips para los temas: “Mosh Pit” y “I´m Back”. Con quien asegura que trabajar es todo un reto: “sus trabajos requieren de una organización importante, y cuentan con poco margen, hay que conseguir materiales de lujo al alcance de muy pocos”. También para el cantante puertorriqueño Anuel, para su videoclip de la canción “Brother”. Todo un reto logístico grabado en un barrio madrileño bajo la atenta mirada e insistente participación de todos sus habitantes.

‘Yailin la más viral’ es otra de las artistas con la que ha colaborado esta española de 28 años que ya cuenta con una carrera, que traspasa cualquier frontera. En España ha trabajado en proyectos muy diferentes, también, con artistas emergentes: “Es importante formar parte de todo tipo de proyectos, desde las grandes producciones que te aportan una visión mayor sobre lo lejos que se puede llegar con un buen videoclip, hasta pequeños trabajos que te permiten poner a prueba tu creatividad y jugar más, con medios más reducidos, lo que es todo un reto. Y saber que estás ayudando a jóvenes artistas a lanzarse al ruedo, es una gran satisfacción, también a nivel personal”.

Son solo algunos de los proyectos que ha tenido entre manos esta joven madrileña comunicadora audiovisual. Poco a poco se irán sumando más, que ya están en marcha, pero que, como ya sabemos en este sector, están rodeados de un deliberado secretismo, que los acompañan hasta que ven la luz.