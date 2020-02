0 escaños gracias a d'Hondt

Tenemos un sistema electoral injusto que debemos reformar. Es injusto con votantes, partidos políticos y territorios. Debería ser proporcional, pero adoptó un método de reparto de escaños que no se comporta así en la mayoría de las circunscripciones. Este método prima a los dos grandes partidos a costa del resto. Y tira a la basura el voto de dos millones y medio de votantes cuya opinión simplemente no cuenta.

Esta reforma pasa por cambiar el uso de las provincias como circunscripción electoral y por sustituir el método de reparto de escaños de Víctor d'Hondt por otro verdaderamente proporcional. Porque si nos fijamos bien, el método d'Hondt es tan malo que no lo usamos jamás para repartir nada en nuestra vida. ¡Nada! Solo nos lo hacen usar una vez cada cuatro años y es nada más y nada menos que para elegir a nuestros gobernantes. ¿Chocante no?

Planteo cambiar d'Hondt por un método de asignación de escaños basado en igualar el porcentaje de voto obtenido por cada partido en cada circunscripción a su número de escaños final que obtendrá en esa circunscripción. Que es lo más representativo posible de la heterogénea sociedad española, que no toca la Constitución y que responde al concepto de justicia electoral y calidad democrática. Para cambiar el método d'Hondt por este método sólo habría que modificar un artículo de la LOREG, el artículo 163, e incluir el método que he elaborado y al que he llamado el "Método Sanroma de reparto de escaños".

El "Método Sanroma de reparto de escaños"

Este método calcula el número de escaños que obtiene cada partido en cada circunscripción mediante la siguiente fórmula: E p,c = %V p,c * E c. Es decir, los escaños que obtiene un partido en una circunscripción es igual a su porcentaje de voto (sobre el voto válido) multiplicado por el número de escaños en juego en esa circunscripción. De la que se deduce la siguiente igualdad simplificada: % Escaños= % Votos.

Con esta fórmula cada votante y a cada partido obtiene la representación justa que se merece. Beneficia de un plumazo a 2.500.000 votantes, porque todos los votos obtienen representación. Por primera vez votantes de toda España van a poder decir que su voto y su voz sí han llegado al Congreso. Por primera vez el sistema no tirará sus votos a la basura. El voto en blanco también se cuenta como un partido más y por lo tanto puede llegar al Congreso en forma de "Escaño Vacío", una figura nueva.

Se benefician los partidos que hoy tienen 0 escaños porque podrán sumar sus resultados provinciales y llegar a obtener 1 "Escaño Compartido" en el Congreso si suman al menos 1 escaño. Si un partido es votado nunca jamás obtendrá 0.00 escaños. Hoy sí. Y también beneficia a la casi totalidad de partidos que sí están en el Congreso puesto que también sufren el efecto del voto basura en alguna circunscripción. Al final todos los partidos obtendrán más escaños. Todos, salvo lógicamente el PP y el PSOE.

Todos estos argumentos están basado en cifras y resultados trabajados por mí. Pero cualquiera los puede comprobar usando los datos oficiales del BOE y la JEC. En los cálculos he usado porcentajes y decimales. unas figuras matemáticas que usamos diariamente en nuestra vida cotidiana pero que curiosamente no se usan en las elecciones . Pues resulta que sí las podemos usar aquí, ya que la LOREG no lo prohíbe. Es que simplemente d'Hondt no los emplea.

Con este método el Congreso de los Diputados del 10 N hubiera quedado así:

PSOE: 100 (-20)

PP: 76 (-13)

VOX: 53 ( +1)

UNIDAS PODEMOS: 43 (+8)

CIUDADANOS: 26 (+16)

MÁS PAÍS: 6 (+3)

TERUEL EXISTE: 1 (=)

PACMA: 3 (+3)

ESCAÑOS VACÍOS: 3 (+3)

(Mayoría absoluta: 174)

Unos resultados muy diferentes a los actuales

La derecha tendría mayoría, con Ciudadanos casi triplicando sus escaños. En la izquierda Podemos obtendría casi la mitad de escaños que el PSOE, Más País doblaría. Entraría PACMA, y muchos cambios más. ¿Hasta de Presidente de Gobierno?

En resumen, hay muchos cambios por hacer en la cuarentona LOREG, pero conseguir un sistema de reparto proporcional y justo es el primero y principal. Si no nuestra Democracia no será tal, sino una Basuracracia que seguirá discriminando a millones de personas por no pensar como la mayoría.