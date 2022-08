Estoy atónito, asombrado… ante las diatribas hacia el rey Felipe VI porque no honró levantándose de la silla al paso de la espada de Bolívar (probablemente ni sabía lo que le pasaban por delante). ¿Y por qué tenía que hacerlo? Según parece, porque representa la lucha por las libertades de los pueblos americanos contra la potencia colonizadora y hay que venerarla cual brazo incorrupto de Santa Teresa. Pero, ¿de qué pueblos americanos autóctonos hablamos? No, fue la lucha de los criollos - los que detentaban las tierras robadas a los indígenas, los que masacraron a los pueblos autóctonos -, para que la metrópoli no compartiera con ellos la riqueza de las colonias y pudieran seguir con su rapiña y muerte. Baste recordar la barbarie de las campañas del general Rosas en Argentina que, impresionado, le hicieran escribir a C. Darwin:

“Los indios formaban un grupo de unas 110 personas (hombres, mujeres y niños); casi todos fueron hechos prisioneros o muertos, pues los soldados no dan cuartel a ningún hombre. Los indios sienten actualmente un terror tan grande, que ya no se resisten en masa; cada cual se apresura a huir por separado, abandonando a mujeres e hijos. [...] Sin disputa, esas escenas son horribles, ¡pero cuánto más horrible todavía es el hecho cierto de que los soldados dan muerte a sangre fría a todas las indias que parecen tener más de veinte años! Y cuando yo ―en nombre de la humanidad― protesté, se me replicó: «¿Qué otra cosa podemos hacer? ¡Tienen tantos hijos esas salvajes!»”

Lo mismo ha sucedido en Norteamérica donde los descendientes de europeos (mayormente británicos) han robado todas las tierras a los pueblos autóctonos haciéndoles desaparecer del mapa prácticamente. ¿Se imaginan que nos pasearan la espada del general George Armstrong Custer para venerarla?

Y sigue sucediendo en la Amazonia. Y véanse las reivindicaciones del pueblo mapuche – hoy – en Chile. Y son reivindicaciones contra los criollos chilenos, no contra España. Y así, en Bolivia, en Brasil ….Y que los actuales detentores del poder, como es el caso de AMLO nos exijan una petición de perdón a nosotros, que no tenemos ancestros en América …. resulta chocante, por no decir hipócrita.

Sres. Iglesias, Echenique, Asens ….. por favor seriedad.