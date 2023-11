Dos Españas y dos mundos... o tres

Ya es difícil hablar solamente de las dos Españas, que es una realidad. Parece que estamos en los dos mundos, porque la lucha por el poder avanza en dos frentes muy diferenciados. En el fondo es volver a lo que en su día fue la guerra fría entre aquellos dos únicos poderes, entonces USA y URSS. Aquello ahora se revitaliza en dos poderes mas amplios por la globalización. USA no quiere perder su papel y China y los BRICS van formando el otro grupo económico. Pero ahora la diferencia es que aquel comunismo soviético o lo que quedaba de el ya no esta y todos luchan exclusivamente por el beneficio de la pasta gansa sin importar nada del resto de principios en que se basaban las sociedades del siglo XX.

El problema de España es la perdida de tiempo a que nos somete una derecha no antigua, sino propia de la Edad Media que ahora se manifiesta de forma violenta sabiendo que lo hace contra quien su pecado único es no estar muy de acuerdo con la Patria que nació o vive y que no tienen delitos de sangre ni de nada parecido. Pienso en cuantos madrileños se manifestarían hoy en contra de la quien dirige su Comunidad insultándoles cada día por pensar de distinta forma a ella. Estamos en un mundo totalmente distinto en donde en vez de estar ahora pegándonos por una amnistía, solo por el hecho que las esta dando el gobierno actual, deberíamos ya estar jugando en alguno de esos dos grupos y creo en un tercero que después explico. Porque hoy es el día en que hay que transformar el país con gente creativa como es España y donde eso es lo mas importante para lograr una posición de liderazgo en el mundo tecnológico que ya esta aquí. Obviamente la derecha no sabe ni quiere saber qué es eso pero es que no interesa, porque para avanzar hay que hacerlo con liderazgo y luces largas. Y en la derecha no existe porque solo miran por apoyo y sumisión al poderoso y ahora es el momento de la creación del mundo nuevo. La tecnología la puede manejar hasta mejor un hacker que ha nacido en una familia de obreros que el hijo de un adinerado. Por ello España estaría en un momento crucial si no perdiéramos tanto tiempo en las chorradas que cada día nos adornan unos medios vendidos al dinero sin apoyar esa transformación necesaria y urgente.

Para ello se me ocurre que podríamos generar o crear o liderar, aunque se que es algo utópico, ese gran grupo ibérico de nuestro país con toda Sudamérica. La nueva IBERIA con gente valida y creativa, con productos naturales envidia del mundo y luchando con un mismo idioma, que también es un valor. Creo que seria el momento que Pedro Sanchez liderará esa transformación, repito que algo utópica, pues se en el mundo que vivimos y también la idiosincrasia del hispano, pero será seguro, competitivo con esos dos grupos, el Occidental que lidera USA y el oriental que lidera China, por identificarlos de alguna forma. Pero para empezar a crear esto es imprescindible que la derecha española fuera normal, o sea, alguien que sepa dialogar sin tirar piedras a quien piensa distinto. Solo se le pediría una acción leal, algo que reconozco muy difícil en los patriotas de banderita en la solapa que no se han separado nunca del franquismo.