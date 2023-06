La Ética vive

¡Adiós, Valores Éticos! Este es mi homenaje a la asignatura que durante los cuatro años de la ESO contaba con contenido explícito curricular dirigido al desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo, ético y dialógico. Durante los 10 años de vida de la materia, el profesorado de Filosofía hemos defendido nuestro espacio, cada vez más reducido, tantas veces despreciado y repartido entre los claustros como “las horas de Valores” que tiene que dar el profesorado de Educación Física, o el de Geografía para rellenar su horario. ¿Quién no ha dado “Valores Éticos” siendo de otra especialidad? Esa hora tantas veces convertida así en un depositario de películas y horas muertas con debates sin estructurar ni cuidado de las reglas de la argumentación filosófica... ¡Y ojo, sé que parte de ese profesorado al que “le ha tocado dar Valores” ha hecho un trabajo inmenso y cuidadoso en intentar darle sentido a esa materia! Yo no me sentiría capacitada para enseñar con calidad durante todo un curso una materia que no es de mi especialidad. A veces se ha planteado la materia como un saco de valores empaquetados que hay que “inculcar” al alumnado, convirtiéndose en un conjunto de charlas en las que el profesorado encargado de la asignatura explica “por qué hay que ser solidario”, entre otras cosas. ¡Y eso no era! No es heteronomía moral de nuestros valores lo que queremos inculcar en el alumnado adolescente. Siempre he reivindicado el apellido de la Ética a nuestra enjuiciada materia. La Ética, esa rama de la filosofía que nos permite cuestionar el fin, el origen, la dirección, el motivo, la intención...el por qué de lo que hacemos y de lo que decidimos no hacer... ahora no queda rastro de ella en las aulas.

El profesorado de Filosofía defendemos una vez más una educación reflexiva, crítica, dialógica y éticamente comprometida, en la migaja ridícula que nos dejan, y desde el rincón en el que nos obligan a estar. La racionalidad no se construye imponiendo, sino dejando espacio, dando tiempo para la construcción activa del conocimiento, para hacerse preguntas y poder responderlas de manera profunda y analítica. La consolidación del pensamiento autónomo del estudiante requiere un tiempo que no tenemos, que nos han quitado, necesitamos horas, que no tenemos, nos han expulsado de la ESO casi en su totalidad. Es un escándalo plantear reducir “horas” de las materias que socialmente se consideran clave...o eliminar definitivamente la educación religiosa de nuestras escuelas públicas, en tanto que estamos en un estado pretendidamente aconfesional. El profesorado de Filosofía hemos vivido cómo durante años hemos sido “la asignatura espejo” de “Religión”. Sigue interiorizado entre parte del profesorado esa especie de “equivalencia ontológica” entre la una y la otra. Hay asuntos incuestionables. ¡No para nosotras, hacedoras de preguntas! Y ahí seguimos preguntándonos, llenando nuestro saco de las preguntas mientras seguimos educando con amor a la sabiduría y sin odio, pese al desprecio recibido. Nos mueve ese amor, el respeto por el alumnado que tenemos delante, la pasión por una disciplina que se reaviva con cada humano que nace y se pregunta sobre sí mismo y sobre el mundo.

Gracias, compañeras/os de profesión, por mantener durante todos estos años la profesionalidad en la enseñanza filosófica en el pequeño reducto de Valores Éticos que nos dejaron para la ESO. Gracias por hacer que esa hora semanal fuera una ventana que nos conectara con el mundo, con el pasado, que nos proyectara hacia el futuro, que nos elevara del asiento hacia la racionalidad común humana. ¿Es preferible una democracia a una dictadura? ¿Por qué/no? ¿Constituyen los DDHH un acto de colonialismo cultural? ¿Por qué/no? ¿Cuál es la diferencia entre legalidad y legitimidad?

La Filosofía vive, y su llama sigue prendiendo en cada adolescente que se hace preguntas y que encuentra en nuestra disciplina un espacio amable que no teme sus dudas, que no las reprime, sino que las acoge y alimenta.

Gracias, querídismo alumnado de Valores Éticos, por acompañar nuestro trabajo durante todos estos años. Gracias por sus preguntas, sus reflexiones, su mirada crítica, su pensamiento profundo, por todo el cariño recibido de vuelta... ha sido un verdadero placer escucharles, aprender con ustedes, darles el espacio, la voz y el tiempo que merecen. Una última pregunta, querido alumnado: ¿por qué piensan que deja de existir nuestra materia en la ESO?

Videomensaje en: https://rb.gy/qraq8