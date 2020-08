La Europa de los cementerios

Me siento afortunado de poder viajar sin fronteras y considerarme parte de un territorio. Cruzar Los Pirineos es visitar el Norte, durante mucho tiempo ha sido una referencia del camino a seguir. Cruzar el Estrecho de Gibraltar sigue siendo el encuentro con la asignatura pendiente de integrar en un modelo social justo a los países del Sur.

Las lecturas de La trilogía "Puerca Tierra" de polifacético escritor ingles John Beger nos describió la Europa campesina que tras la segunda guerra mundial desapareció. Miramos con nostalgia los valores y la cultura rural. El desarrollo industrial y urbano significó una oportunidad para muchos de aquellos que en las comunidades campesinas no tenían un sitio. El crecimiento de un modelo de desarrollo urbano también supuso el triunfo del individuo, supeditado a la colectividad en la cultura rural.

Viajar a Normandía, además de la belleza de sus paisajes y ciudades, te adentra en los efectos de la segunda guerra mundial en esa región francesa. El Desembarco de Normandia supuso el avance de las tropas aliadas y el inició de la recuperación de Europa que había caído en poder de los nazis.

Es obligada la reflexión en la visita a los cementerios. Existen muchos cementerios de los combatientes caídos agrupados por su nacionalidad. En todos encontramos sobre todo tumbas de jóvenes, en su mayoría de entre 18 y 30 años que dejaron su vida muy lejos de su pueblo.

La presencia de familiares que 75 años después siguen visitando la tumba del familiar a quien no conocieron es una prueba de lo vivo que permanece su recuerdo.

La victoria aliada en la segunda guerra mundial significó el inicio de la construcción de la nueva de Europa. La pérdida de miles de vidas humanas en las dos guerra mundiales obligó a quienes sobrevivieron asumir el compromiso de no repetir el drama. De ahí me atrevo a afirmar que comienza el proyecto de Unión Europa que hoy vivimos.

No deberíamos olvidar la historia y el precio pagado. Los cambios que venimos experimentando en Europa respecto al avance de políticas e ideologías que creíamos olvidadas, incluso cuestionarse la continuidad de propio proyecto europeo, debería hacernos reflexionar para no repetir errores no tan lejanos.