El éxito de este PP será la muerte de la democracia

Los continuos noes del PP a todos los avances legislativos no son una estrategia, sino una condena para los españoles que madrugan de verdad. El germen del momento que vivimos nos ha sido inoculado por un partido que, desbocado, ha perdido los papeles (...) definitivamente. Han dejado de ser un partido de gobierno y de Estado, si es que alguna vez lo fueron. Llevan tres años sin pactar nada, salvo medrar con los jueces, policías, abogados del estado... El PP votó en contra del decreto anticrisis del Gobierno que recoge ayudas de 16.000 millones de euros de apoyo a familias, trabajadores y refugiados, para apoyar el tejido económico, en materia de transportes, para abaratar el precio final de la electricidad a hogares y empresas...Fueron a Europa a boicotear la “excepción ibérica” y se reían de ella, hoy tenemos el precio de la luz más bajo de la UE gracias al plan que lideró el Gobierno de España. No hace mucho, el Congreso rechazó, con el voto en contra del PP, becar a las rentas altas como hace el Gobierno de Ayuso. El “democrático” y “constitucional” PP ha votado en contra de prohibir las terapias de conversión de orientación sexual. Ha votado en contra de los ERTES, que han salvado a más de tres millones de trabajadores y a miles de empresas. Votó en contra de los estados de alarma cuando en España morían miles de personas. El PP, desde su arteria “democrática”, ha votado en contra de que la justicia investigue los crímenes franquistas. ¿Quién da más? Sigamos. El PP votó en contra de la ampliación del permiso por paternidad, de la Ley Trans, de eliminar de los callejeros las calles franquistas que aún quedan, para desgracia de todos los demócratas. En Europa votó en contra de los impuestos progresivos y la calidad en el empleo, llevando la contraria a todo el parlamento europeo, menos a VOX. En España, con el PP, había millones de trabajadores que apenas ganaban 700 euros al mes, pues el PP ha votado en contra de todas las subidas del salario mínimo interprofesional. Hoy no hay trabajador en nuestro país que gane menos de 1.000 euros al mes, aun a pesar del PP.

El PP ha votado en contra de la reforma laboral de 2021, defendiendo la de 2012 que tanto retraso ha traído a nuestro país. Ha votado a favor de la precariedad y en contra de la estabilidad laboral. En contra de la revalorización de las pensiones, del aumento de las becas o de la eliminación del copago farmacéutico. Estos patriotas de pulsera y cubata, ha torpedeado el escudo social que hoy tenemos en España gracias a la legislación progresista del gobierno de coalición. ¿Se puede votar en contra del Plan de Recuperación y resiliencia europeo? Pues sí, ellos han votado que no a casi 200.000 millones de fondos extraordinarios para reflotar nuestra economía, mientras que dieron más de 60.000 millones de euros a los bancos, a fondo perdido. Un partido político mentiroso, que no sabe decir una sola verdad. Tildan al PSOE de filoterrorista por dejarse apoyar por Bildu desde el parlamentarismo, sin embargo, lo que no dicen desde el PP es que en el año 2012, su partido votó en contra de la ilegalización de Bildu y Amaiur en el Congreso, o que acercaban presos al País Vasco cuando ETA mataba.

Al PP solo le interesa el poder a toda costa y ya ni se esconden. Solo basta citar al alcalde de Madrid, Almeida, que exteriorizó lo que no es ningún secreto para nosotros, diciendo: “Porque seremos fascistas pero sabemos gobernar”.

Después de todo esto, que el PP convoque a los sindicatos policiales en Génova 13 (sede pagada con dinero negro) y los arengue para que empiecen a manifestarse de cara a las elecciones, no es una enfermedad sino un síntoma más. En fin, ¿qué podemos esperar de quienes veneran al dictador Franco o a Queipo de Llano y tildan a la Guerra Civil de “riña entre nuestros abuelos”...?