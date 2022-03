Feijóo, desde Galicia

Veo con preocupación como los terribles acontecimientos en Ucrania están permitiendo que la figura política de Feijóo no sea analizada debidamente.

Acudir a cuestiones relativas a su conexión en el pasado con un delincuente; o a la recepción de regalos por parte de empresarios interesados; o a las subvenciones a ciertos medios de comunicación privados; o a su control de la Radio y TV públicas; o a supuestos contratos con familiares próximos.... no es algo que tenga demasiada relevancia. Este es el país cuyo Jefe del Estado durante 40 años ha sido el Rey Juan Carlos I, y el ciudadano medio da por inevitable asuntos como los anteriormente citados, bien sean dudosos, irregulares o incluso delictivos.

Tampoco es relevante analizar su inmerecida fama de buen gestor (o tecnócrata serio) señalando sus fracasos al apoyar en su día la creación de una Caja de Ahorros gallega (que desapareció siendo comprada a precio de saldo por el banquero venezolano Juan Carlos Escotet); o su relación fallida con la empresa Pemex mejicana; o su incapacidad e indiferencia para solucionar los graves problemas del muy escaso tejido industrial gallego (Alcoa, Vespa...) culpando siempre al gobierno del estado.

Una tercera cuestión tiene que ver con medir su excelencia política por sus resultados electorales... Putin lleva encadenando mayorías absolutas una tras otra... y que decir a este respecto sobre algunos y algunas que han ocupado y ocupan la presidencia de CCAA también con excelentes logros electorales.

A todo esto echan mano habitualmente algun@s de l@s escas@s periodistas que en Madrid intentan ser objetiv@s en relación a Feijóo, tratando de escapar de ese discurso de bondades y adhesiones que ha venido apareciendo en los últimos días.

Hay sin embargo, en mi opinión, dos asuntos que se sitúan en el plano ideológico que entran en clara contradicción con la pretendida calidad política con la que se le califica por casi todos.

El primero es conocido pero no suficientemente considerado. Se trata de su relación con los Baltar en Ourense. Dado el reparto electoral en Galicia que favorece a Ourense y Lugo, Feijóo necesita los votos en estas dos provincias. Para ello no le importa “abrazar políticamente” a los Baltar (padre e hijo) que llevan 30 años controlando de forma “cuestionable” el voto en Ourense. El padre (que se autocalificaba como “cacique bueno”), acabó siendo condenado a 9 años de inhabilitación especial por prevaricación continuada, en relación a 104 contratos que firmó, siendo presidente de la Diputación, entre los meses de enero y marzo de 2010, sin dar publicidad a las plazas, según la sentencia del juzgado de Ourense (hechos relativos sólo a dos meses de gestión, habiendo estado en ese cargo 22 años). El hijo, que le sucedió en el cargo, sigue con la misma estrategia de control, y ha estado también incurso en asuntos de dudosa calidad ética relacionado con su cargo. Es presidente actual de la Diputación de Ourense gracias a un “intercambio de cromos” con el que es alcalde de la ciudad (Varela Jácome, conocido por sus exabruptos, desconsideraciones y astracanadas). Todo esto es bien conocido por Feijóo, pero los votos están por encima de la ética politica, y donde dije digo digo diego. No tengan dudas, pactará con Vox si de ello depende gobernar... diga lo que diga previamente.

La segunda cuestión es ese supuesto “amor por Galicia” que le quiebra la voz en determinados momentos. La lengua gallega, que es el principal patrimonio de Galicia, no ha dejado de perder espacio desde que está en el gobierno gallego. La Xunta de Feijóo la usa de forma “litúrgica” en cuestiones oficiales y poco más. Y ni eso, fíjense en la lengua utilizada en la reunión del PP gallego en el que anunció que sería candidato al PP estatal. Feijóo tiene un nivel muy deficiente en lengua gallega, de tal manera que difícilmente superaría un examen de Primaria. Cuando habla sin leer comete errores que serían inaceptables si lo hiciese de igual forma en castellano. De hecho, cuando se emite alguna declaración suya en una cadena de TV estatal raramente se subtitula, pues no es más que un castellano “a la gallega”. Personajes como Rajoy o Ana Pastor (y tantos otros políticos gallegos en Madrid) han demostrado sobradamente, con su nulo interés por la lengua gallega, que su amor por Galicia es meramente “de escaparate”. La cultura es inseparable de la lengua, y si no te preocupa la lengua no te preocupa la cultura, y sin cultura no hay pais.

El problema es que muchos periodistas gallegos en Madrid tampoco tienen una competencia en gallego aceptable, y no son sensibles a este asunto.

En resumen, su andamiaje político personal no se fundamenta en base a principios políticos estrictos ni a verdadero amor por su tierra... se estructura coyunturalmente según las necesidades electorales.