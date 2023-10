La frontera de la maldad

Tiendo a diagnosticar a los demás. Lo hago también conmigo. Lo han hecho conmigo. Y no estoy muy segura de que ningún diagnóstico tenga sentido ni sea cierto. Porque todo es incierto, y las líneas con las que las personas nos empeñamos en dividir siempre son borrosas, titubeantes, difuminadas, excluyentes y, sin duda, erradas. Solo son nítidas las líneas que vemos en los mapas que, como sabemos, en algunos lugares como África, se corresponden con un reparto a escuadra y cartabón por cuenta de los poderosos con imperios coloniales en el siglo XIX (el poder envilece).

Alguien dijo que las personas nos dividimos en dos grupos: los diagnosticados y los no diagnosticados. Y me parece una de las mejores interpretaciones: somos un continuo, todos somos un poco lo mismo, solo que a veces otro nos pone una etiqueta, determina con un nombre lo que a ese otro le parece que nos pasa, y otras veces... no. Así de aleatorio.

De la crueldad de las etiquetas diagnósticas, las que quedan en el historial médico, quizás me ponga a decir en otra ocasión, porque es un tema que me apasiona y hay para rato... pero hoy reflexiono sobre mis diagnósticos, esos que yo me permito hacer, los de andar por casa, que tan solo sirven (y tan solo a mí) para explicarme cosas de otras personas o de mí misma, cosas que si no las miro desde ese punto de vista, jamás podría comprender. Y a mí me gusta mucho la gente, las personas, y sobre todo entender -a mi manera, claro, no tengo otra- algo de los demás, sobre todo cuando interaccionan conmigo.

Con este modo de mirar he comprendido actitudes y conductas desde el punto de vista del narcisismo, el trastorno límite, el sadismo, la bipolaridad, la paranoia, la celotipia, el masoquismo, el trastorno obsesivo compulsivo, la megalomanía, la psicopatía y el delirio. Suelo buscar y encontrar causas en casi todos los comportamientos, que no es lo mismo que justificaciones, sobre todo si hablamos de adultos.

Pero con la maldad tengo un problema. Yo que tiendo a narrarme lo difícil desde algún tipo de dificultad, desde quién sabe qué trastorno, qué infancia, qué experiencia vital, qué trauma... no acierto a etiquetar lo más terrible de lo humano. No sé si la maldad es un trastorno mental, un cúmulo de catástrofes no gestionadas de ninguna manera, una elección, la única salida posible para una mente cortocircuitada o el error más peligroso de algún eslabón de nuestro código genético.

Veo la maldad a diario en los noticiarios y no puedo más que dolerme. Duele la maldad del mundo. Me siento al margen de esta deriva que no es nueva ni quedará en el pasado. Existe y se alimenta a diario. Se jalea, se financia, se permite, se difunde, se multiplica, se premia. Se escenifica en muchos escenarios y asistimos a ella con mucho cuajo. Saltamos de maldad en maldad y a veces ni siquiera nos toca el alma, o lo que sea que tengamos de mayor humanidad dentro de nosotros. Porque con todo esto alrededor, tocados por ello, algunas personas no podríamos sobrevivir. Es terrible.

Pensaba hoy que las fronteras tendrían más sentido si fuesen franjas. Espacios más amplios de continuidad entre lo uno y lo otro. Lugares donde mezclarse, donde convivir, cuidarse, curarse, donde compartir la diferencia y crear algo nuevo en el hueco de esos límites artificiales entre los pueblos, las personas, los paisajes, la salud y la enfermedad. Pero inevitablemente tenemos Gaza, la franja de Gaza. Está aquí, mucho más cerca de lo que nos parece, a 3318,06 km desde mi casa en línea recta y a escasos milímetros de mi imaginación. La franja de Gaza simboliza para mí, en este preciso momento, el fracaso colectivo como humanidad. El triunfo absoluto de la maldad sobre la comprensión de lo que significa ser humano y tener en cuenta al otro. Siento la desolación de esa tierra como el descalabro neto de la bondad. El horror humano, de nuevo, que siempre está ahí, agazapado, fuera de todo límite fronterizo o diagnóstico. Me duele el mundo.