Cuando gobierne el PP con Vox… se derogarán todos o casi todos los avances sociales y legislativos generados por el Gobierno de Coalición. Lo que veo en los muy distintos ambientes por los que paso a diario es que la gente que vota derechas tiene muchas ganas de ir a votar, hay mucho deseo de desalojar a Pedro Sánchez y de difuminar el recuerdo del paso de Iglesias y Montero por el Consejo de Ministros. Estos últimos despiertan muchísimo odio entre gran parte de la población. Creo que es muy importante preguntarse por el porqué de las motivaciones de la gente, sobre todo de aquellos que votarán a la derecha habiendo votado diferente anteriormente. De poco sirven los avances si no podemos conservarlos…, o dicho de otro modo: para consolidar el progreso social es imprescindible un ciclo político superior a una o dos legislaturas…, por tanto es fundamental saber no perder el apoyo de los votantes. Hay muchas preguntas…, creo que una de las más importantes a responder sería esta: ¿por qué despiertan tanto desprecio sobre todo Iglesias y Montero? Mi respuesta es que, aún por encima de las campañas de los medios, ante todo son odiados porque ellos mismos no le han dado importancia a no despertar odios. Y no se han propuesto evitarlo porque a pesar de ser politólogos…, no han comprendido cómo funcionan la política y la opinión pública en este país... o inexplicablemente lo han olvidado. Los dirigentes de Podemos han debido creer que la población media piensa racionalmente y que valoraría como hechos positivos los logros políticos del periodo y que eso debería ser suficiente… pero no es así, no lo es. La población sobre todo “siente”. Es la emoción lo que predomina en su toma de decisiones, eso lo sabe muy bien MAR, que tan atinadamente asesora a Ayuso. Lo que la población recuerda a la hora de votar es cómo le ha hecho sentir determinados hechos y declaraciones… es tremendamente sensible a varias líneas rojas que se han traspasado, y eso está por encima de los logros de la izquierda y también de los perjuicios evidentes que conllevará un gobierno de PP-Vox... ¿Acaso alguien cree que la subida de precios en el transporte público en Madrid va a hacer cambiar el voto de alguien el 23 de julio…? Es mucho mayor la fuerza del odio a la izquierda. Hay, para empezar, una verdadera alergia a las formas extremas, a los radicalismos. Unas pinceladas. Antes incluso de llegar al Gobierno, Iglesias dilapidó probablemente cientos de miles de votos en tan solo su primer día en el Congreso… hablando de las manos manchadas de cal de Felipe González. Es un buen ejemplo porque no es que no tuviese razón…, es que no se trata de tener razón… sino de cuidar la percepción que tiene la gente de uno mismo como político…, y a veces decir cosas verdaderas pero no imprescindibles tiene un alto precio. En el centro político de la población hay una masa amorfa ideológicamente que como digo siente más que piensa, y que se aleja instintivamente de cualquier forma extremista y le produce urticaria todo lo que se parezca a la soberbia o altanería. Y el resultado último de las elecciones se juega ahí, en esa enorme cantidad de personas amorfas ideológicamente. Por desgracia, Iglesias y Montero no han evitado parecer soberbios ni altaneros. Muy al contrario, según todos los perfiles que se han publicado sobre ellos –en este mismo periódico- los dos son adictos al enfrentamiento y a la provocación… y en demasiadas ocasiones hablan sentado cátedra y sin cuidar unos principios de humildad personal y cognitiva que les hubiesen ahorrado muchas antipatías. No ayudó Montero con su persistente negativa a admitir errores en la Ley de Sólo sí es sí…, soliviantando con ello las vísceras de muchos más de los que eran necesarios… Tampoco antes ayudó mucho a su imagen como políticos anti-casta el que se comprasen un chalé tipo casta… Sería legítimo pero fue una torpeza enorme con un coste político inmenso. De nada sirvió la consulta a las bases… Lo que se estropeaba con ello inevitablemente era, de nuevo, su imagen como políticos para aquellos que ya no les volverán a votar en el futuro. En síntesis yo me temo que, -ojalá me equivoque-, la derecha recuperará el poder este verano, y ello será específicamente debido a los errores propios del núcleo dirigente de Podemos…, que no supieron digerir el rápido crecimiento inicial y que sufrieron un delirio de grandeza que les nubló la mente y la vista haciéndoles olvidar la verdadera mecánica social de nuestro país.