Gracias, señor Putin, por haberme obligado a pensar más allá del “no matarás”.

Ningún estudiante de medicina o forense en la mesa de disección encontrará diferencia entre usted, sus seguidores-ejecutores y los que han asesinado, ni de mis restos ni de los de cualquier ser humano (tripas, cerebro, huesos, nervios, átomos).

Las gracias son porque me obliga a repensar mis actuaciones del día a día. Al cerrar usted el grifo de la energía he tenido que mira a mi alrededor e intentar –es difícil– si realmente hace falta “consumir”, “crecer”, sabiendo que cualquier movimiento aumenta la energía y reduce las condiciones de supervivencia de las especies en este planeta.

Las gracias son porque quizás conseguirá disminuir la velocidad del tren de la civilización hacia la inhabitabilidad del planeta para los actuales habitantes. Tiene en contra “la sensación de vivir” y todos los que solo ven la felicidad en el consumo.

No hace falta matar a nadie para forzar el ralentí del consumo. Con cerrar el grifo es suficiente. Entiendo que esta solución no es comprensible para un estúpido (según definición de Cipollina) que es usted, como tantos otros políticos. Mientras cada humano se crea un dios inmortal, el planeta no está para aguantar tantos ídolos.

Temo que no hay futuro ni esperanza, a no ser que nos quedemos sin energía y tengamos que renunciar a coches, aviones, transportes, smartphones, barbies…

Siguiendo la lista de ofertas de supermercados, me pregunto si no se tendría que poner en la mayoría de los productos: “El consumo de este producto mata el planeta”.