¿Las grandes empresas con beneficios son las que solicitan los ERTES?

Veo el sufrimiento de mi cuñada que montó un gimnasio hace un año y medio. Lo único que hace es llorar, seguramente tenga que cerrar. Y mi hermano, sin trabajo estable, pagando una hipoteca. Veo cómo mi jefe no para de pensar en perjudicarnos lo menos posible para superar esta segunda crisis, que como la primera, nadie la vio venir. Ahora que empezábamos a levantar cabeza después de doce años. Veo el esfuerzo psicológico y físico de los pequeños comercios de mi barrio, son unos campeones.

Veo semblantes serios, miedo. No paro de darle vueltas a la cabeza con el tema de los ERTES, una entre tantas cosas. Hay algo que vuelvo a no entender. En la primera crisis, la del pasado 2008, las medidas económicas solo beneficiaron a las grandes empresas y bancos. Evidentemente, porque se permitió y se nos obligó a ser solidarios. Siempre somos los mismos los solidarios.

Ahora estoy viendo que los "mismos" están intentando beneficiarse de las medidas/ayudas económicas que implanta el Gobierno. No me gustaría que esas grandes empresas, que acaban de repartirse beneficios millonarios, sean las que se lleven la pasta ahora. Por ejemplo, los bancos, otra vez se suben al carro. O grandes empresas, como nuestra querida Inditex.

Esta empresa, que para lavar su conciencia regala cosas, las fábricas las tiene en el extranjero. No le tengo ojeriza por esto, si no por tenerlas en países donde no se respetan los derechos de las personas. Si esos trabajadores no tienen derechos y cobran sueldos ridículos, son esclavos.

De qué me sirve que regale no sé cuánto equipo médico, con el banderolo rojo con su nombre, si acaba de tener millones y millones de euros de beneficios y ahora va a hacer un ERTE. ¿Se queda con ese pastizal y todos los españoles vamos a pagarle un ERTE? ¡Ah, no! Que tenemos que hacerlo porque es uno de los motores de España. ¡Ja!

Señores del Gobierno. El motor de España somos los trabajadores individuales, autónomos y PYMES. No vuelvan a caer en el error de salvar a estas empresas a costa de la población. Antes de darles un céntimo comprueben si han tenido beneficios. Si ha sido así, su obligación en estos momentos es sacrificarse, como lo estamos haciendo los españoles de a pie, y que reviertan ese dinero en mantener su empresa.

Primero la población, junto con autónomos y PYMES, y después ellos. Ya les hemos salvado una vez obligatoriamente. Ahora tienen la obligación de devolvernos el sacrificio que hicimos y que costó vidas, salud y hogares.

Ahora les toca a ellos.