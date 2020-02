Vox parece no tener nada que aportar al bien común salvo el espectáculo bochornoso continuo que generan sus propuestas populistas y extemporáneas. Su objetivo parece no ser otro que generar confusión y mirar a un pasado felizmente superado. No tiene programa político, pero si la capacidad de contaminar el debate manipulando los hechos y creando problemas allí donde no existen.

La aparición de Vox en la escena política no ha venido a aportar nuevas ideas para una sana convivencia ni para fortalecer la cohesión y desarrollo social, sino para embarrar aún más el terreno de la disputa y controversia política estéril. Vox, si me permiten la comparación, es un grano en el trasero de la democracia.