Nuestra gratitud a todo el personal sanitario y fuerzas del orden

Es emotivo y gratificante aplaudir cada tarde desde los balcones y ventanas a todos nuestros héroes del momento, sanitarios y fuerzas del orden (local, autonómica, estatal, etc.) demostrándoles nuestra gratitud y admiración por el esfuerzo y trabajo que están haciendo cada día por todos nosotros; por supuesto quedan incluidos junto a ellos todos los que siguen trabajando igualmente por la comunidad, jugándose cada día su salud, no se queda fuera ninguno. Toda nuestra gratitud es poca para el gran esfuerzo humano que están haciendo en esta desgracia humana.

No solo necesitan nuestros aplausos, necesitan financiación, medios materiales

Pero, ¿son suficientes solo los aplausos? Creo que no. Además les hacen falta medios, medios materiales y humanos, toda ayuda es insuficiente y en este momento lo es más que nunca: hace falta su financiación.

Con esta desgraciada pandemia del coronavirus ya estamos comprobando para que sirve una sanidad pública fuerte y bien organizada, con medios suficientes (ejemplos: mascarillas, tests, UCIs, etc ) para primero prevenir y segundo, afrontar situaciones de emergencia como la que estamos viviendo. Y desgraciadamente todo indica que pueden venir más situaciones de este tipo y no hace falta ser muy pesimista para pensarlo (ojalá me equivoque).

Y le quiero dar verdadera importancia al apartado de la prevención en la sanidad pública pues resulta primordial investigar, estudiar y desarrollar planes de contingencias continuamente, solo así se puede intentar ir por delante de los acontecimientos o al menos dejar menos margen a la improvisación o a la suerte; concretamente la sanidad pública que es la de todos, también es para todos, como se ha visto en este caso de emergencia sanitaria global.

Tenemos que entender perfectamente que lo mismo que contratamos seguros de hogar, seguros del coche, seguros para los electrodomésticos, etc., necesitamos invertir en nuestra sanidad, nuestro mejor seguro. Un sistema de sanidad público fuerte y bien organizado que favorezca la investigación y la prevención nos protegerá mucho mejor de cualquier pandemia o enfermedad grave que haya de llegar. Y creo que para nuestro país es razonable, sensato y asumible.

Un reconocimiento permanente: "Gracias a tus Impuestos" en nuestras ambulancias

Por ello, porque no son suficientes solo los aplausos como señal de admiración, agradecimiento y apoyo responsable hacia todo el personal sanitario que se están portando como valientes, podría ser una buena idea que en los vehículos sanitarios y ambulancias del sistema público de sanidad, autonómico, local, qué más da, apareciera un logotipo bien visible con el lema "Gracias a tus Impuestos". Creo que vendría bien que todos tuviésemos muy claro este concepto, independientemente de otras consideraciones.

Ellos se merecen nuestros aplausos y algo más, merecen los medios suficientes. Y nosotros también, lo merecemos todos.