Hábitos adquiridos, periodismo, grupos mediáticos y pobreza

¿Por qué la clase obrera lee más la prensa burguesa que la prensa obrera? Eso es lo mismo que preguntarse por qué el alcohólico sigue bebiendo o el drogadicto sigue drogándose. Es el hábito adquirido, es la dependencia creada. Estamos habituados al sensacionalismo. Dependemos de él. La razón no está únicamente en la prensa obrera. Radica también en el lector obrero. Un lector que quizás lucha contra un sistema económico capitalista neoliberal, neoconservador y neofascista imperante, pero que no se percata de que hay un sistema de comunicación dominante en torno al mismo. En concreto aquí en España los grupos mediáticos que sirven de cobertura a los poderes económicos y financieros, con sus principales “terminales” (término acuñado por Pedro Sánchez hace pocas fechas) son los siguientes: Grupos Prisa (El País, Cadena Ser, Cinco Días, As), Mediaset (Cuatro, Tele 5), Atresmedia (Antena 3, Onda Cero, La Razón, La Sexta), Vocento (ABC, El Correo, El Diario Vasco, Ideal, Sur, COPE, Intereconomía), Unidad Editorial (El Mundo, Expansión, Marca), Godó (La Vanguardia, RAC1), Prensa Ibérica (Levante, Información, La Provincia, Córdoba, Diario de Vigo).

Hay tres aspectos a tener en cuenta a la hora de ver, leer o escuchar información, en los medios de comunicación.

El primero es, que por lo general, los periodistas no son los dueños de las empresas de la información, sino trabajadores de las mismas. Los periodistas pueden tener sus opiniones particulares, pero al final, quienes tienen la última decisión de lo que se publica en el medio de turno es el director, y sobre este, el dueño o propietario del medio, que es quien marca la línea editorial.

La segunda cuestión es, que no se pueden pedir peras al olmo. Los empobrecidos, excluidos sociales, los descartados (como dice el papa Francisco) no son noticia en las grandes corporaciones mediáticas. En general, esperar que la prensa de los ricos trate los temas y problemas de la pobreza a gusto de los pobres es como esperar que se hagan el harakiri. En general, si acaso lo hacen es para dejar en mal lugar a las organizaciones que defienden a la clase obrera, sobre todo los sindicatos convocantes, a los que culpabilizan sobre todo cuando convocan y llevan a cabo movilizaciones y huelgas, con el tema de los problemas que se crean de movilidad, piquetes informativos, paralización de la actividad, etc.

En tercer lugar, los temas de la pobreza solo se pueden tratar correctamente en los medios de comunicación que hayan optado explícitamente por informar y dar noticias a favor de los pobres, por pobres que sean dichos medios. Razón de más para apoyarlos.

¿DESDE QUE INTERESES ECONÓMICOS, POLÍTICOS E IDEOLÓGICOS SE HACE LA INFORMACIÓN O NOTICA?

Al esquema clásico de analizar una noticia o información, ¿Quién dice qué?, ¿A quién se lo dice?, ¿Por qué medios? y ¿Con qué efectos?, o las famosas cinco “w” en inglés, cuyo significado en castellano es: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? y ¿Dónde?, hay que añadir otra pregunta, quizás la más importante y que casi nunca se constata: ¿Desde qué intereses económicos, políticos e ideológicos se hace? Muchas veces, contestando a esta pregunta podemos, en primer lugar, descubrir “entre líneas” lo que pretende la noticia o información. En segundo lugar, ver como tratan otros medios la misma noticia, lo que resaltan, lo que ocultan o no quieren que se sepa. En tercer lugar, intentar ir a las fuentes de la noticia, para ver si es o no manipulada. En cuanto a una aproximación sobre los “Grandes medios de comunicación, de quién son y a quién se deben” ver este enlace:

Si hiciéramos eso, descartaríamos mucha prensa tanto escrita como digital (más de la que creemos), también en las redes sociales, de muchos medios de comunicación que lo único que hacen es ser la voz del amo financiero de turno y desinformar o desvirtuar la información, en lugar dar cumplimiento al derecho de la población a ser informado de forma veraz como dice el artículo 20.1d) de la Constitución Española.

No quiero terminar el artículo sin hacer mención al escándalo mediático surgido hace unas fechas sobre las mentiras y falsas noticias vertidas sobre Pablo Iglesias y la formación política Podemos, en que Antonio García Ferreras (director de la Sexta) Eduardo Inda (director de Okdiario) y el comisario Villarejo están implicados, además de otros personajes de la vida política, policial y judicial. Por fin hay profusión de información sobre el tema y que gracias a unos videos de Crónica Libre han salido a la luz. En su día fue el diario Público quien destapó este affaire (negocio, asunto o caso ilegal o escandaloso). Como antes he dicho, sugiero en todos los casos, acudir a las fuentes para estar lo mejor informado posible. Este es el enlace en el que se puede consultar todo el proceso:

Termino diciendo, que hay medios de comunicación alternativos que merece la pena explorar y nos pueden ampliar la visión de la información o noticia de que se trate.