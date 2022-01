Mucho se habla de Madrid

El otro día, por una mera ocurrencia, se me ocurrió abrir un libro con mapas de España. Cuál no sería mi sorpresa al descubrir que, según algunos documentos históricos, existen hasta 16 comunidades autónomas (¡Casi 50 provincias!) que tienen la osadía de no ser Madrid. Me encontré en un estado de perplejidad difícil de describir, figúrense ustedes. Si fuera por lo que leo en los diarios, no solo en este, sino en casi todos los de supuesto ámbito nacional, ni se me habría ocurrido la existencia de lugares como Cáceres o Jaén, envueltos en casi tanto misterio como Lemuria o la Atlántida.

Entiendo que, siendo que Madrid es la ciudad más grande de España, es lógico que de Madrid provenga un porcentaje importante de los lectores. No obstante, no puedo evitar que hasta cierto punto me moleste la absoluta sobredosis de información sobre aquella, para mí, lejana urbe cuyos devaneos políticos internos me importan más bien poco. He leído más artículos sobre asuntos secundarios de la Comunidad de Madrid que sobre las Juntas de Andalucía y la de Castilla-la Mancha, valga la redundancia, juntas. Conozco los nombres de actores secundarios y terciarios del Ayuntamiento de Madrid, pero no recuerdo haber leído en un artículo desde hace años el nombre del presidente de Aragón o qué partido gobierna la Rioja.

En otras palabras, señores de eldiario y de otros periódicos que se presuponen interesados en la actualidad nacional y no solo la madrileña: Ya vale, ¿No les parece? No me sorprendería en absoluto empezar a leer noticias sobre negacionistas en Getafe que afirman rotundamente que la España fuera de Madrid no existe. Honestamente, no se les podría culpar.