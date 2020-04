¿Qué hacer con el final del curso?

Habla el diario.es de la posibilidad de adelantar el final de curso y de la conveniencia o no de seguir el modelo italiano al otorgar un aprobado general. Soy profesor y leo en artículos y en redes sociales irreprochables argumentos a favor y en contra. Solo tengo un par de ideas que aportar y son, me temo, en forma de pregunta: ¿de verdad podemos los docentes y el alumnado seguir con nuestro quehacer diario como si no pasara nada?, ¿de verdad podemos las familias, desde la más formada a la más implicada pasando por la muy desbordada o la nada interesada, continuar viviendo los estudios de nuestros hijos e hijas como si tal cosa? Si la respuesta es negativa, no deberíamos evaluar como cuando íbamos a clase. Y si convenimos que, en realidad, no hay demasiada diferencia, ¿se puede saber a qué diantres vamos todos los días a la escuela?