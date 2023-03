Las hipocresías de solicitar rutas migratorias seguras

Centrándonos en nuestro país y en la Unión Europea, dado que es la zona del planeta en que habitamos, deseamos denunciar la inmensa hipocresía de dos acciones. La primera de ellas, la decena de veces que escuchamos la reiterada declaración de “la necesidad de establecer rutas de migración seguras”. Esta afirmación se produce cada vez que por los medios de comunicación tenemos conocimiento de una tragedia que afecta a la inmigración irregular (creo firmemente que de otras muchas no nos enteramos) ¿De verdad nuestros organismos político-administrativos desconocen cómo puede migrarse de forma segura? Les sugerimos una muy sencilla: permitiendo a la gente de otros países que accedan a los nuestros con el mismo mecanismo mediante el que nosotr@s viajamos al suyo. No nos llamen ingenu@s, ni nos digan que vamos de turistas y llevamos riqueza a sus países mientras que ell@s vienen a los nuestros ¿a qué? ¿traer delincuencia? ¿acabar con nuestra cultura? ¿aprovecharse de nuestros recursos? ….. Por favor, no mientan ni traten de generarnos miedo, prejuicios y xenofobia. Vienen a huir de las situaciones tan inhumanas que a much@s de ell@s les afectan, bien sean derivadas de la pobreza o de la violencia y, si fuéramos honest@s, haríamos un análisis positivo del importante papel que estas personas cumplen en nuestras sociedades.

La afirmación de que huyen de la violencia, nos lleva a plantearnos la segunda de nuestras hipocresías sociales ¿Por qué distintos conflictos bélicos merecen distintas respuestas para quienes huyen de ellos? Tod@s hemos visto y aplaudido la acogida que en la Unión Europea se ha dispensado a quienes han huido de la guerra de Ucrania. ¿Qué ocurre con quienes huyen de la guerra de Siria, de Afganistán, de Eritrea, de Yemen, de Sudán…..? Estas personas sí deben lanzarse al mar, a rutas terrestres en camiones cerrados, o a cualquier otra forma absolutamente inhumana, degradante y peligrosa de realizar el viaje, ponerse en manos de traficantes y luego, si hay suerte y lo decidimos así, intentaremos salvarles antes de que mueran. Eso sí, una vez muertas dedicamos mucho esfuerzo a rescatar cadáveres, intentar identificarlos, enterrarlos con dignidad. Tenemos que lavar nuestra conciencia.

En fin, por enésima vez, estamos asquead@s al oír hablar de nuestras buenas intenciones y contemplar las imágenes que tratan de hacernos llorar, bien sea viendo a Alan, el niño sirio de tres años que, junto a su madre y su hermano, se ahogaron en la playa en 2015 cuando huían de la guerra de Siria, o contemplando ahora a las 67 personas ahogadas en este Febrero de 2023 en Calabria. De 2015 a 2023 han pasado 8 años, ¿volveremos a escribir una carta semejante en 2031?